La conférence du Groupe d'assistance internationale 2019 placée sur le thème « Développer durablement des zones de matières premières, améliorer la capacité de transformation et d’accès aux marchés pour les produits agricoles vietnamiens" tenue le 5 décembre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a organisé la conférence du Groupe d'assistance internationale (ISG-International Support Group) 2019 placée sur le thème « Développer durablement des zones de matières premières, améliorer la capacité de transformation et d’accès aux marchés pour les produits agricoles vietnamiens », le 5 décembre à Hanoï.

S’exprimant à cette conférence, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong a précisé que l’agriculture nationale devait faire face à trois défis : la petite envergure de production, des impacts du changement climatique et ceux de l’intégration économique mondiale.

Pour l’heure, les produits agricoles du pays ont pénétré à 180 marchés avec plus de 40 milliards de dollars d’exportation chaque année. Pourtant, le Vietnam n’arrive pas encore à bien exploiter, protéger et développer des marchés pour ses produits agricoles, a souligné le ministre Nguyen Xuan Cuong.

Le directeur de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, Ousmane Dione a recommandé au Vietnam de consolider l’alliance entre les acteurs majeurs dans le développement agricole et intensifier la coopération interprovinciale dans l’aménagement de la production et la promotion commerciale au lieu d’améliorer seulement la production.

Le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (UNIDO) a partagé ses expériences dans la construction des zones de matières premières.

L’UNIDO a construit les chaînes de culture de mangues dans le delta du Mékong et de légumes aux régions montagneuses du Nord dans les zones des matières premières pour réduire des coûts dus aux maillons intermédiaires.

Dans le cadre de cette conférence, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (UNIDO) ont signé un accord de réalisation du projet « Améliorer la qualité et la compétence de respect de la qualité de la chaîne de valeur de mangue dans le delta du Mékong ». -VNA