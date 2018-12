Conférence de presse sur le prochain symposium national concernant le 40e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière du Sud-Ouest et du renversement du régime génocidaire au Cambodge (7 janvier 1979). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un symposium national aura lieu le 28 décembre prochain dans la province d’An Giang (Sud), en l’honneur du 40e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière du Sud-Ouest et du renversement du régime génocidaire au Cambodge (7 janvier 1979).



Une conférence de presse sur cet événement a été organisée le 21 décembre par le Département de sensibilisation et d’entraînement du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, l’Institut d’histoire militaire du Vietnam (ministère de la Défense), le Service de sensibilisation de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Ce symposium réunira 350 délégués, dont des représentants des dirigeants du Parti, de l’Etat, du ministère de la Défense, des témoins historiques, des chercheurs. Il permettra d’analyser les préparatifs et les combats de défense de la frontière du Sud-Ouest, la coopération étroite et efficace entre l’Armée populaire du Vietnam et les forces armées révolutionnaires du Cambodge entre 1975 et 1979 pour renverser le régime génocidaire. Les participants évalueront également les significations historiques de la victoire du 7 janvier 1979 pour le Vietnam, le Cambodge et le monde…



Ces dernières années, de nombreux séminaires sur la victoire de la défense de la frontière du Sud-Ouest ont été organisés et plusieurs travaux de recherche sur le même sujet ont été effectués. « Le prochain symposium présentera des archives intégrales sur le déroulement de cet événement historique », a indiqué Truong Mai Huong, directrice adjointe de l’Institut d’histoire militaire du Vietnam, lors de la conférence de presse. -VNA