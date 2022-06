Hanoï (VNA) – Selon la Commission économique du Comité central du Parti, le Forum du développement urbain durable du Vietnam 2022 se déroulera du 16 au 17 juin 2022 à Hanoï.

Ce forum, organisé par la Commission économique du Comité central du Parti, en collaboration avec le ministère de la Construction et d’autres organes, vise à contribuer à l’application de la Résolution 06-NQ/TW intitulée « Planification, construction, gestion et développement durable des zones urbaines au Vietnam pour 2030, vision pour 2045 ». Cette Résolution, publiée le 24 janvier 2022 par le Bureau politique, est la première résolution thématique du Parti sur ce sujet.

Le Forum réunira environ 1.500 délégués vietnamiens et étrangers. Placé sous le thème "Développement durable des zones urbaines pour des villes vertes, intelligentes, résilientes au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux épidémies", il comprendra un forum de haut niveau prévu le 17 juin et quatre symposiums prévus les 16 et 17 juin à Hanoï.

Dans ce cadre sont également prévues une exposition de technologies, de produits et services favorables au développement urbain au Vietnam, des rencontres entre entreprises.-VNA