Pavillon du Vietnam à l’Expo 2020 Dubaï. Photo : ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme



Hanoï (VNA) – Le “Vietnam National Day” (Journée nationale du Vietnam) à l'Exposition universelle de Dubaï aura lieu le 30 décembre prochain, avec diverses activités.



Lors d’une conférence de presse tenue le 11 décembre à Hanoï, Nguyen Phuong Hoa, directrice du Département de coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, également représentante générale du Vietnam à l’Expo 2020 Dubaï, a annoncé que le “Vietnam National Day” comprendrait une cérémonie officielle, outre le programme “Vietnam – pays des opportunités” qui présenterait des opportunités commerciales dans le tourisme, l’agriculture et l’import-export au Vietnam.



La cérémonie d’ouverture de la Semaine du film vietnamien à l’Exposition universelle de Dubaï est prévue le 30 décembre au soir. Il s’agira de la première Semaine du film vietnamien au Moyen-Orient, laquelle présentera aux spectateurs locaux sept oeuvres cinématographiques du Vietnam.



Le 30 décembre au soir aura lieu également le spectacle “The Eternal Flow” qui réunira plus de 150 artisans et artistes vietnamiens, présentant des produits tissés à la main de minorités ethniques vietnamiennes à travers des collections de mode de plusieus stylistes. Le spectacle présentera en outre aux spectateurs des traits culturels du Vietnam avec de nouvelles technologies.



De plus, une exposition de peintures de Xeo Chu sera organisée, réunissant 14 oeuvres de ce jeune artiste de 14 ans. -VNA