L'auteur Lê Tri Dung de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) remporte un prix A en 2020. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les Prix nationaux de la presse sur l’édification du Parti 2021, appelés « Bua liêm vàng » (Marteau et Faucille d’or), seront remis le 21 janvier lors d’une cérémonie à l’Opéra de Hanoï.



Il s’agit d’un prix annuel organisé par la Commission d’organisation du Comité central du Parti, en collaboration avec le journal Nhân Dân (Peuple), le magazine “Cộng sản” (Communisme), la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et l’Association des journalistes vietnamiens, dans le but de récompenser les œuvres de presse remarquables sur l’édification du Parti.



Cette année, les organisateurs ont reçu 2.081 œuvres, dont 843 de presse écrite, 449 de presse électronique, 511 de télévision, 221 de radio et 57 de photojournalisme. Les oeuvres portent sur divers sujets: le 13e Congrès national du Parti, la mise en œuvre de la Résolution de ce Congrès, les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026, la prévention et le contrôle du COVID-19, le rôle du Parti dans la direction pour le développement socio-économique…



Le jury a sélectionné 67 meilleures œuvres parmi les 110 qualifiées pour la phase finale.



La 6e édition des Prix “Marteau et Faucille d’or” a eu une large influence sur la société, comme en témoignent non seulement le grand nombre d'auteurs et d'œuvres, l'engagement de comités du Parti, d'associations de journalistes et d'organes de presse à tous les niveaux du pays, mais aussi l'efficacité de la communication sur l’édification du Parti et du système politique en 2021.-VNA