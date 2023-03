Remise des Prix Ly Tu Trong 2023. Photo: TTXVN

Hanoï (VNA) - Mercredi soir à Hanoi, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a fêté son 92e anniversaire (26 mars 1931 – 26 mars 2023).

À cette occasion, elle a remis le Prix Ly Tu Trong 2023 à 100 de ses cadres ayant obtenu des résultats brillants dans les études, dans le travail ou dans les activités de l’Union.

Présent à la cérémonie, le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên a demandé aux organes de l’Union de se mobiliser pour édifier un contingent de cadres qualifiés et donner un coup de pouce au programme dont le but est d’encourager l’entrepreneuriat et les compétences numériques chez les jeunes.

“Il faut rénover régulièrement la qualité et l’efficacité des activités de l’Union tout en promouvant le rôle pionnier des jeunes. L’Union doit accompagner les jeunes, notamment ceux vivant dans les localités en difficulté dans leur entrepreneuriat. Les cadres de l’Union doivent servir d’exemple de solidarité et de discipline”, a-t-il souligné. -VOV/VNA