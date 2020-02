Un représentant de la compagnie par actions Ton Dong A (centre) reçoit le prix GPEA 2017. Source : Vnexpress

Hanoi (VNA) –L’Organisation Qualité de l’Asie-Pacifique (Asia Pacific Quality Organization - APQO) vient de lancer un appel à candidatures pour l’édition 2020 du Prix d’excellence du rendement global (Global Performance Excellence Award - GPEA).



Il s’agit d’un prix prestigieux que les grandes entreprises de la région Asie-Pacifique souhaitent obtenir en raison de critères très sélectifs, dont l’obtention du prix national de la qualité pendant 2 ans consécutifs. En outre, les critères d’examen sont basés sur le référentiel américain Malcolm Baldrige.



Le GPEA (introduit en 2000 sous le nom d’IAPQA) est la seule reconnaissance internationale officielle de la performance ou de l’excellence commerciale. Il est administré par l’APQO, une organisation à but non lucratif regroupant des associations de qualité des pays d’Asie- Pacifique.



Le conseil d’administration de l’APQO comprend des représentants de l’Australie, du Canada, du Chili, de Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, du Mexique, du Népal, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, des Philippines, de Singapour, du Sri Lanka et de la Thaïlande, des États-Unis, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

L’année dernière, quatre entreprises vietnamiennes se sont vu décerner le GPEA. La Compagnie générale du verre et de la céramique de construction du Vietnam (Viglacera) et Kizuna JV Corporation ont remporté le prix "World Class"; la compagnie de fabrication et de commerce Tân A et le Centre de fabrication d’équipements de mesure électronique et électrique du Centre celui de "Best In Class".



À ce jour, le Vietnam recense 50 entreprises titulaires du prix GPEA. –VNA