Des délégués lors du programme. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Dans la soirée du 29 janvier, le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen a organisé le programme "Printemps du pays natal 2023" avec la participation d'un grand nombre de Vietnamiens dans la région du Nord-Est de la Thaïlande et d’autorités locales.



A cette occasion, le consul général Chu Duc Dung a informé les participants des réalisations du Vietnam en 2022, dont une croissance de 8,02%. Il a également souligné les réalisations du consulat général du Vietnam à Khon Kaen l’année dernière, dont ses contributions à la signature d’un protocole d’accord sur le jumelage entre Da Nang et la province thaïlandaise de Khon Kaen. Il a en outre déclaré apprécier le rôle et les contributions des Vietnamiens d’outre-mer au développement du Vietnam.



Présent à l’événement, Phanthep Saokosol, vice-gouverneur de la province de Khon Kaen, a déclaré se réjouir du développement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande et du processus d'établissement d'une relation de jumelage entre la ville vietnamienne de Da Nang et sa localité. -VNA