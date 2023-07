Les gardes-frontières de Dong Thap renforcent le contrôle pour empêcher le transport illégal de volailles dans la province. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Afin de prévenir et traiter strictement les cas de commerce et transport illégaux de volailles à travers les frontières nationales, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural renforce le contrôle de quarantaine des animaux et des produits animaux.



Parallèlement, il renforce la surveillance pour une détection précoce des foyers de grippe aviaire pour l’empêcher de se propager, tout en collaborant avec les organes compétents de niveau central et local pour détecter et traiter strictement les cas de transport illégal de volailles et de produits avicoles à travers les frontières vers le Vietnam.



Auparavant, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux Comités populaires de niveau provincial d’ordonner aux organes locaux de mettre en œuvre de façon synchrone des mesures conformément aux réglementations en vigueur, dont la décision du 13 février 2019 du Premier ministre sur l’approbation du « Plan national de prévention et de contrôle de la grippe aviaire pour la période 2019-2025 ».