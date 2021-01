Le chef de rédacteur du journal électronique VietnamPlus, Trân Tiên Duân et le directeur général de la compagnie Insider, Jack Nguyễn, ont signé l'accord de coopération. Photo: VNA



Hanoi, 6 janvier (VNA) – Le journal électronique VietnamPlus de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et la compagnie de solutions technologiques Insider ont signé mercredi 6 janvier à Hanoi un accord de coopération stratégique bilatérale.

Ce documant vise à réaliser l'objectif de transformation numérique dans la presse et à renforcer le potentiel du marché de communication dans le domaine de la collecte et de l'analyse de données.

En vertu de cet accord, Insider fournira des solutions et des outils appliquant l'intelligence artificielle (IA) pour aider VietnamPlus à augmenter le trafic des lecteurs, à transmettre des messages personnalisés à chaque lecteur avec des suggestions différentes ayant des contenus préférés des lecteurs sous forme de bulletin ou de choix de l’éditeur ...

Jack Nguyen (3e à la droite), directeur général de Insider lors de la cérémonie de signature. Photo : Vietnamplus

A travers le rôle d'intégration, de surveillance du Centre technique de la VNA, VietnamPlus a testé les modèles de bulletin, de Web Push, un message cliquable provenant du navigateur et envoyé directement depuis l'OS de l'ordinateur ou du téléphone (Windows, Mac, Android) d'un internaute ayant consenti à recevoir des informations par ce biais. Ce test a obtenu des résultats positifs.

Cela aide ce journal électronique à mieux servir ses lecteurs et leur proposer de nouvelles expériences dans l’ère Internet des objets (IoT).

Les responsables des deux parties présents à la cérémonie de signature. Photo: VNA



De son côté, VietnamPlus assistera également Insider dans le développement du marché, l'expansion des affaires et le service client. Les deux parties donneront la priorité à la promotion de leurs images sur les canaux médiatiques, les produits et services et les événements autorisés.

La coopération entre VietnamPlus et Insider vise également à exploiter les potentiels et les forces de chaque partie, à se soutenir mutuellement dans le développement et à proposer à d'autres agences de presse de mener la transformation numérique nationale. -VNA