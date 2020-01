Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République Nguyen Phu Trong (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - L'Agence vietnamienne d’information (VNA) présente ci-dessous le message intégral du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République Nguyen Phu Trong à l'occasion de la prise de responsabilité par le Vietnam du président de l'ASEAN 2020 et du membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021:

"En 2020, dans le contexte où notre pays célèbre de nombreuses fêtes et événements politiques impotants, l’ensemble du Parti, de l’Armée et du peuple s'efforcent de mener à bien le plan de développement socioéconomique quinquennal 2016-2020 et la résolution du XIIe Congrès national du Parti; bien organiser les Congrès du Parti de tous les échelons et le XIIIe Congrès national du Parti. C’est également la première fois que le Vietnam est honoré d'assumer les deux responsabilités simultanément : président de l'ASEAN 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Avec un rôle central dans la structure régionale en formation, l'ASEAN est apprécié par d'autres pays dans et hors de la région qui souhaitent renforcer la coopération avec ce bloc régional. Après plus de 4 ans de création, la Communauté de l'ASEAN comptant 650 millions de personnes, s'est constamment développée dans tous les aspects, a renforcé et élargi les liens intra-régionaux ainsi qu'avec les partenaires de l'ASEAN.



À l'échelle mondiale, pendant trois quarts de siècle, avec son rôle clé comme l’organisme assumant la responsabilité la plus importante dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales des Nations Unies (la plus grande organisation internationale avec 193 pays membres), le Conseil de sécurité a affirmé le rôle central des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.



La détermination à assumer avec succès les deux responsabilités du président de l'ASEAN 2020 et du membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 témoigne de la cohérence dans la mise en œuvre de la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération au développement; de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures; de participation active à l'intégration internationale définie par le XIIe Congrès national du Parti; démontrant l'aspiration du Vietnam à contribuer à la paix et au développement dans la région et dans le monde en tant que membre responsable de la communauté internationale; en même temps, apporter une contribution importante au maintien d'un environnement pacifique et stable, en profitant de conditions plus favorables à la cause de la construction et de la défense nationales, au développement rapide et durable ainsi qu’au renforcement du rôle et de la position de notre pays sur la scène internationale.



Reconnaissant cela, nous avons identifié les thèmes "Cohésif et réactif" pour l’Année de présidence de l'ASEAN 2020 et "Vietnam: partenaire de confiance pour une paix durable" lorsque nous assumerons la responsabilité du membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. Avec ces sujets, dans les principaux forums régionaul et mondial, nous nous concentrerons, de concert avec les pays membres et les amis et partenaires, sur les grandes orientations suivantes:



Premièrement, promouvoir les intérêts communs de la région et de la communauté internationale qui sont la paix, la coopération et le développement. Les initiatives et priorités que nous définirons à l'ASEAN et au Conseil de sécurité doivent refléter les intérêts communs de tous les États membres, dont le Vietnam, en garantissant l'harmonie avec les intérêts des partenaires régionaux et internationaux.



Deuxièmement, faire valoir le rôle du multilatéralisme, la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux du droit international pour un monde plus pacifique, juste et meilleur. En particulier, à cette occasion, améliorer l'efficacité de la coopération et du partenariat intégral entre l'ASEAN et les Nations Unies, pour l'intérêt mutuel des pays de l'ASEAN et de la communauté internationale.



Troisièmement, contribuer de manière proactive et active à relever les défis mondiaux et régionaux, en particulier ceux qui affectent directement les intérêts des pays et de la région tels que la paix, la sécurité, la stabilité, le développement durable, le changement climatique, l’élévation du niveau de la mer, le règlement des conséquences laissées par la guerre, la reconstruction après conflit...



C'est un grand honneur, mais aussi la responsabilité, les difficultés et défis, demandant la participation de tout le système politique et la contribution de l’ensemble du Parti, de l’Armée et du peuple, avec le soutien et l’assistance d'amis et de la communauté internationale. Les ministères, les branches du ressort central et les localités doivent identifier clairement cela comme l'une des principales tâches politiques importantes du Parti et de l'État en 2020. Il est nécessaire d'assurer une coordination étroite au sein du système politique, en particulier entre les forces directement engagées dans les affaires extérieures, afin d'assurer la bonne mise en œuvre de toutes les tâches et de tous les objectifs fixés.

Avec la nouvelle position et la nouvelle puissance du pays après près de 35 ans de Renouveau ; avec l'unité et la volonté de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’Armée; avec le précieux soutien et la coopération efficace des pays de l'ASEAN, de nos amis et de la communauté internationale, nous sommes fermement convaincus que le Vietnam assumera avec succès la responsabilité du président de l'ASEAN en 2020 et du membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, apportant une contribution importante à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde ". -VNA