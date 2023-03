Ninh Thuân (VNA) - Coopérer dans la production, améliorer les compétences professionnelles, appliquer des techniques traditionnelles sur des machines industrielles pour fabriquer des produits de qualité et varier les modèles... Tous ces éléments apportent une nouvelle vitalité au tissage des brocatelles des Cham à Phuoc Dan, province de Ninh Thuân.



Comme beaucoup de femmes Cham, La Thi Dang Trang a appris le tissage du brocart à l'âge de 10 ans et a maîtrisé les techniques de tissage après huit années. Elle a partagé que ce métier était auparavant exercé par les femmes, depuis la préparation de la matière première jusqu'aux produits finis, mais que la productivité était faible. Par la suite, elle a travaillé pour une usine de tissage appartenant à un proche dans son village. Elle a constaté : "Si je fais vraiment des efforts, je peux faire cinq mètres de tissu par jour. En utilisant une machine à tisser, je peux faire 15 à 20 m par jour. Grâce à cela, mes revenus augmentent, passant de 4 à 6 millions de dông/mois selon l'efficacité de mon travail".



Faire des motifs compliqués doit utiliser un métier à tisser en bois.

Selon La Ha Ta Ma Ri, propriétaire d'un atelier de tissage de brocart dans le village de My Nghiêp, les clients passent beaucoup de commandes, mais le tissage à la main ne peut pas suivre, c'est pourquoi sa famille a acheté des métiers à tisser. Aujourd'hui, l'atelier compte six ouvriers qui exploitent six métiers à tisser. La productivité moyenne de chaque personne pour le tissage est de 35 m de tissu par jour. Les produits tissés à la machine conservent encore de nombreux motifs de brocart traditionnel. Cependant, pour des produits aux motifs compliqués qui ne peuvent être tissés qu'à la main, sa famille utilise toujours un métier à tisser en bois. Grâce à la haute qualité, au design, à la richesse et à la diversité des couleurs, les produits en brocart de l'atelier sont de plus en plus connus et populaires.



Avec son dynamisme, sa sensibilité et ses compétences élevées, Binh Thi Khoen a investi dans 12 machines à tisser pour la production et a employé de nombreuses femmes Cham du village. En parlant des changements qui ont suivi l'utilisation de la machine, Mme Khoen a partagé que, auparavant, pour faire un tissu de 70 cm de large et 200 cm de long, il fallait deux jours, alors qu'avec l'aide d'une machine, le tisserand peut maintenant tisser 20 m de brocart brut en une seule journée.

Les produits tissés à la machine industrielle conservent encore de nombreux motifs de brocart traditionnel.



L'atelier de Mme Khoen produit à la fois du brocart traditionnel Cham et d'autres produits pour les autres minorités ethniques des provinces des hauts plateaux du centre, telles que Dak Lak, Gia Lai, Dak Nông, Lâm Dông... L'atelier se concentre sur la conception, le tissage et l'assemblage. Pour rivaliser avec les tissus de brocart produits industriellement sur le marché, son atelier recherche et collecte régulièrement différents motifs et couleurs pour s'adapter à chaque client et culture régionale.



Truong Lac, chef du comité de travail du quartier de My Nghiêp, a déclaré que les tisserandes peuvent toujours conserver les motifs Cham grâce à l'aide d'un métier à tisser. Actuellement, My Nghiêp compte plus de 440 ménages avec plus de 2.110 personnes (dont l'ethnie Cham représente plus de 90%), et grâce aux avantages de la productivité, le village compte 15 ménages qui utilisent des machines à tisser pour la production de brocart. Les produits de l'atelier de tissage sont très divers, allant des tissus bruts aux costumes les plus variés, en passant par les écharpes, les nappes, les couvre-lits, les sacs, les couvertures, les tapis...



Développement stable



Selon les chercheurs, depuis de nombreuses générations, les tissus de brocart ont été indispensables dans la vie matérielle et spirituelle du peuple Cham. Ils constituent un symbole culturel important de cette communauté ethnique. Les motifs en brocart ont non seulement une valeur esthétique, mais reflètent également les activités culturelles, sociales et religieuses du peuple Cham. À travers ces motifs, on peut distinguer le genre, la classe sociale, le statut, la religion, etc. Ils sont donc un élément important qu'il faut préserver et développer.



En effet, l'acquisition d'ateliers textiles et de machines pour améliorer l'efficacité de la production est une tendance de développement inévitable. Cependant, lors du passage à la machinerie, les ateliers produisent principalement des motifs populaires tels que des fleurs, des feuilles, des garnitures ou des motifs géométriques symétriques comme des bordures décoratives pour des produits répondant à différents besoins de la vie quotidienne ou des demandes de partenaires. Pendant ce temps, les motifs complexes tels que les dragons, les faucons et Shiva ne sont pas produits régulièrement mais uniquement lors de grandes fêtes, de mariages, de funérailles, de cérémonies de promotion, etc. Les artistes Cham doivent travailler très dur pour les restaurer et les produire à nouveau. Sans moyen de les conserver, ces précieux motifs risquent d'être perdus et oubliés. Le tissage traditionnel du peuple Cham pourrait perdre ses traits caractéristiques.



La différence de productivité, de prix et de qualité des produits menace la conservation et le développement de ce métier traditionnel. Phu Van Ngoi, directeur du service coopératif de production et de trading du tissage de brocart de Cham My Nghiêp, a déclaré que la coopérative compte actuellement 70 membres participant à l'Association de production traditionnelle de brocart à la main. Le tissage complet à la main permet d'obtenir une texture serrée, douce et délicate selon les souhaits et la créativité de l'artisan.



Le tissage complet à la main prendra plus de temps pour fabriquer le produit, de sorte que le prix est difficile à concurrencer avec les produits tissés à la machine. Il s'agit d'une difficulté importante pour la coopérative car la productivité affecte directement les revenus du tisserand.



"La coopérative a reçu un investissement de l'État pour son développement, visant non seulement le bénéfice économique, mais aussi la préservation du patrimoine culturel du peuple Cham. Par conséquent, la coopérative lance des produits de brocart destinés aux fêtes, au Nouvel An, aux rites religieux et aux clients intéressés par la tradition du brocart du peuple Cham, grâce à un partenariat unique. Le coût de chaque produit de la coopérative varie de dizaines de milliers à des millions de dôngs, en fonction de la conception, du type et du matériau", a partagé Phu Van Ngoi.



Actuellement, en plus d'améliorer la qualité des produits, afin de préserver la marque et la réputation des produits de la Coopérative Textile Brocart Cham My Nghiêp, tous les produits sont dotés d'un timbre électronique intelligent. Il est possible de scanner le code QR pour obtenir toutes les informations sur l'origine du produit, ce qui rend les clients plus rassurés quant au processus de sélection et d'achat.



Les costumes traditionnels sont la fierté des Cham.

Selon Lê Huyên, vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Thuân, afin de préserver et de développer le village artisanal, le Comité populaire provincial a émis un plan pour développer les villages artisanaux pour la période 2021-2030. Pour les villages ayant déjà une profession, la province se concentrera sur la préservation de la culture traditionnelle dans les produits, le savoir-faire artisanal et la conception de nouveaux produits adaptés au marché. Pour le village de tissage My Nghiêp, la province a de nombreux projets en cours pour préserver et développer le tissage traditionnel du brocart Cham, tels que l'investissement dans l'infrastructure du village artisanal, le système routier, la construction de coopératives de construction, les fabricants d'affichage, la restauration des anciens modèles, la formation professionnelle courte, le développement du tourisme pour visiter les villages artisanaux.



Les entreprises du village textile de My Nghiêp qui investissent dans des machines à tisser pour développer la production montrent une tendance inévitable. Par conséquent, les autorités locales doivent se concentrer sur la création des conditions pour orienter le développement des villages de métier de manière stable et durable ; rechercher la planification des zones de production de l'industrie artisanale pour mettre en service des installations de tissage afin de répondre aux besoins d'expansion de la production et de l'échelle commerciale et de la protection de l'environnement ; continuer à créer des conditions pour les ménages et les coopératives dans le village pour fabriquer des produits de brocart traditionnels. Dans le même temps, la province doit disposer d'une méthode de gestion efficace, protéger la marque de brocart non seulement pour améliorer l'efficacité économique, mais aussi pour préserver les valeurs culturelles uniques du tissage traditionnel du peuple Cham. -CVN/VNA