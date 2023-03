P hoto: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient d'approuver le projet « Préserver et promouvoir les folklores des minorités ethniques jusqu'en 2030 ».



Ce projet vise à sensibiliser la population, en particulier les minorités ethniques, à la préservation et à la promotion des œuvres folkloriques. Il permettra de renforcer leur présentation et leur promotion dans les médias, de les intégrer dans les activités régulières des institutions culturelles.



Le projet souligne qu'il est nécessaire de renforcer l'application des sciences et technologies, en mettant l'accent sur la technologie numérique, pour rechercher, collecter, restaurer, conserver, promouvoir et vulgariser les œuvres folkloriques typiques des minorités ethniques, notamment celles avec un risque élevé d'extinction. Il insiste également sur la nécessité de promouvoir efficacement le rôle des artistes et de ceux qui comprennent et pratiquent directement ces cultures traditionnelles.

P hoto: baovanhoa.vn



Au cours de la période 2023 - 2026, le projet se concentrera sur la collecte, la recherche et l'inventaire annuel afin de dresser une liste des folklores des minorités ethniques. Il s'efforcera de collecter, de numériser et de publier 40% des œuvres folkloriques des minorités ethniques et de créer une base de données numériques.



D’autres objectifs: 40% des œuvres folkloriques des minorités ethniques menacées d'extinction feront l'objet de mesures de conservation et de documentation. 50% des auteurs et artistes dans le domaine du patrimoine culturel immatériel en général et des folklores des minorités ethniques en particulier, bénéficieront de politiques de soutien dans leurs activités de préservation et de promotion de ceux-ci. 40% des internats des minorités ethniques et des écoles dans les zones de minorités ethniques introduiront des œuvres folkloriques dans les activités parascolaires…



Pour la période 2027 - 2030, le projet a défini comme tâche de s'efforcer d'achever l'inventaire, l'évaluation, la classification et l'élaboration d'une liste complète des patrimoines culturels immatériels des minorités ethniques. Il vise en outre à élaborer et lancer des mécanismes et politiques de soutien aux auteurs, chercheurs, artistes…, à encourager les associations de littérature, des arts, des sciences et technologies, les bibliothèques et les musées à participer aux activités de collecte, de statistique, de classification, de traduction, de préservation et de promotion de ces folklores...-VNA