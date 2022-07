Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé la décision n°801/QD-TTg du 7/7/2022 approuvant le "Programme de préservation et de développement des villages de métier du Vietnam pour la période 2021-2030".

L'objectif est de préserver et développer les métiers et les villages artisanaux, d'améliorer leur compétitivité et la valeur ajoutée de leurs produits, de créer des emplois, d’augmenter les revenus des locaux, contribuant à promouvoir un développement socio-économique rural durable.

Le programme vise, d’ici 2030, à restaurer et préserver au moins 129 métiers traditionnels et 208 villages artisanaux risquant d'être perdus ; à reconnaître 213 métiers et 96 villages de métiers traditionnels ; à développer environ 300 villages de métier associés au tourisme.

Le programme vise les points suivants : 100% des travailleurs des villages artisanaux formés et dotés de connaissances de base en informatique ; au moins 50% des villages artisanaux avec des produits protégés ; augmentation de la valeur moyenne de la production des villages artisanaux d'environ 10 % par an ; atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de l'artisanat des villages de métier à environ 6 milliards de dollars ; 100% des établissements de production respectant la réglementation sur la protection de l'environnement.

Pour atteindre ces objectifs, le Programme propose quatre orientations clés : promouvoir le rôle des artisans et des travailleurs qualifiés ; préserver et développer les métiers traditionnels et les villages concernés ; promouvoir les villages artisanaux associés au tourisme et édifier la Nouvelle ruralité ; développer de nouveaux villages garantissant les valeurs culturelles traditionnelles, respectueux de l'environnement et s'orientant vers le développement durable. - VNA