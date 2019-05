Des destinations touristiques du Vietnam seront présentées sur le réseautage social TikTok. Photo : internet

Hanoi (VNA) – L’Association du tourisme communautaire vietnamien (VCTC) et TikTok ont signé le 28 mai à Hanoi un accord de coopération pour présenter le tourisme vietnamien sur l’application mobile de partage de vidéo et de réseautage social TikTok.

Concrètement, VCTC présentera des vidéos courtes sur la beauté paysages et sites touristiques du Vietnam sur TikTok aux aventuriers vietnamiens et étrangers pour les attirer à venir au Vietnam.

Ces vidéos sont conçues par des membres de VCTC.

En plus, sous le patronage de l’Administration nationale du tourisme (ANT), le magazine du tourisme et TikTok Vietnam coopèreront également dans la présentation du tourisme vietnamien sur le réseau TikTok.

Pour sa part, TikTok organisera des cours de formation pour le personnel dudit magazine et ses partenaires dans la création de vidéos et l’utilisation efficace du réseau TikTok. Dans l’immédiat, une série de programmes de présentation sur le tourisme du Vietnam au cours de la période 2019-2020, placé sous le thème #Hello Vietnam, sera conçu avec environ 3.000 vidéos dévoilant de beaux paysages du Vietnam. -VNA