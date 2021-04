Photo: internet



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a rendu publique une décision sur l’organisation de projections de films français au Vietnam.

Plus précisément, le ministère autorise l’Institut français du Vietnam (IFV) à organiser des projections de 16 films du cinéma français classique et moderne.

Les films seront projetés du 1er avril au 31 décembre 2021 après avoir obtenu des autorisation du Département du cinéma du Vietnam.

Les projections auront lieu dans de nombreuses localités vietnamiennes, à savoir Hanoï, Hai Phong, Thai Nguyen, Nghe An, Ha Tinh, Lao Cai, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, Da Lat et Can Tho, à condition d’assurer la prévention et la lutte contre l’épidémie de coronavirus. -VNA