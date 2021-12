Nhập mô tả cho ảnh

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Musée de Ho Chi Minh à Ho Chi Minh-Ville a tenu le 17 décembre une conférence de presse pour présenter au public les résultats d’étude des scientifiques et des experts à travers de l’Annuaire intitulé "L'événement de Nguyen Tat Thanh - Ho Chi Minh partant pour trouver la voie du salut national : signification historique et valeurs de l'époque".

Selon le Dr Vu Manh Ha, directeur du Musée de Ho Chi Minh, l’annuaire de près de 1.000 pages recrée fidèlement et entièrement le voyage à l’étranger de Nguyen Tat Thanh - Ho Chi Minh pour trouver la voie du salut national ainsi que la signification de cet événement pour la cause de la libération nationale, l’édification et la défense de la Patrie.



Le comité d'organisation a reçu 128 interventions d'experts et de scientifiques à Hanoï, à Ho Chi Minh-Ville et d’autres localités dans l’ensemble du pays et en sélectionné 110 pour les introduire dans l'annuaire.

Les interventions ont fourni plus d'arguments et constitué de nouvelles sources d’archives précieuses, contribuant à approfondir les questions liées à quatre sujets principaux : "De la ville il est parti", "Le voyage pour trouver la voie du salut national", "L'homme qui cherchait l'image du pays" et "Ho Chi Minh vit pour toujours".

Tran The Thuan, directeur du Service de la culture et des sports de Ho Chi Minh-Ville, a estimé que cet événement était entré dans l'histoire vietnamienne comme un jalon important, marquant la période historique glorieuse de la nation et ouvrant le processus de la lutte pour l'indépendance, la liberté, l’édification et la défense de la Patrie du peuple vietnamien. - VNA