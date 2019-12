Le stand vietnamien à la foire commerciale internationale indienne (IIMTF) 2019 (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Le bureau commercial du Vietnam en Inde a organisé un stand à la foire commerciale internationale indienne (IIMTF) 2019 pour promouvoir les produits artisanaux du Vietnam auprès d'un grand nombre de consommateurs à Kolkata, dans l'État du Bengale occidental, en Inde.

La foire a eu lieu du 13 au 25 décembre. Il s'agit d’une foire de détail prestigieuse en Inde et la deuxième plus grande après la foire internationale annuelle de New Delhi.

L’IIMTF 2019 comptait près de 1 000 exposants dans 21 États et territoires de l'Inde et de nombreuses entreprises d'environ 20 pays et régions tels que l'Égypte, la Turquie, les Émirats arabes unis (EAU), l’Afghanistan, le Népal, le Bangladesh, le Sri Lanka, Hong Kong (Chine), l a Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, la Chine, le Vietnam...

Le salon se concentrait sur la promotion de produits innovants, de l'artisanat, de l'électronique, du mobilier, des produits importés, de l'alimentation, des voitures, de l'éducation et des technologies de l'information, etc. Dans le cadre de la foire, des échanges commerciaux, des conférences, des séminaires de partage d'expérience et des opportunités de coopération commerciale ont été également organisés. La foire a attiré environ 800 000 visiteurs. C'est une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes de rencontrer des clients, de rechercher des opportunités d'investissement et d'affaires.

Selon les données du Département général des douanes du Vietnam, le chiffre d'affaires total d’import-export entre le Vietnam et l'Inde au cours des 11 premiers mois de 2019 a atteint 10,30 milliards de dollars, en hausse de 3,6% par rapport à la même période l'an dernier. Le Vietnam a notamment exporté 6,25 milliards de dollars, en hausse de 2% et importé 4,05 milliards (+ 6,4%). -VNA