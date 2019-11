Le général Nguyen Chi Vinh, ministre vietnamien de la Défense, à la réunion pour prononcer des conférences et manifestations militaires de l'ASEAN en 2020. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de la Défense organisera plus de 20 conférences et manifestations militaires de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020.

Cette information a été communiquée lors d'une réunion tenue le 25 novembre à Hanoi, sous l’égide du ministre vietnamien de la Défense, le général Nguyen Chi Vinh.

Le général de brigade Le Xuan Sang, chef adjoint du Département de la Propagande et de la Formation relevant du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, a indiqué que les priorités et initiatives proposées par le ministère de la Défense pour 2020 étaient associées au thème de l’Année de l’ASEAN 2020 au Vietnam "Cohésif et réactif".

Les principales activités seront la conférence restreinte des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM Retreat), la réunion informelle des commandants en chef des forces armées de l'ASEAN (ACDFIM), la réunion des hauts officiels de la Défense de l’ASEAN (ADSOM) et réunion des hauts officiels de la Défense de l’ASEAN élargie (ADSOM+)…

Les pays membres de l’ASEAN prévoient également d'organiser la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et d’ADMM+ pour 2020, la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de l'ADMM et une exposition sur l'industrie militaire du Vietnam en marge de l’ADMM+.

Les priorités au cours de l’année de l’ASEAN 2020 sont : promouvoir le dialogue et la collaboration au sein du bloc, ainsi qu’entre l’ASEAN et ses partenaires ; proposer de nouvelles initiatives visant à consolider la capacité de collaboration et les mécanismes existants ; promouvoir des solutions pour résoudre des problèmes de sécurité, la criminalité transnationale et les problèmes en mer.

Lorsque le Vietnam assumera le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, le ministère vietnamien participera ou coprésidera aussi des événements tels que la conférence préparatoire pour la Réunion des ministres de la Défense sur le maintien de la paix des Nations Unies ; le 6e séminaire international des partenaires technologiques en la matière de maintien de la paix, et une réunion sur le rôle des femmes dans les activités onusiennes de maintien de la paix.

Il organisera également d'autres colloques sur les moyens de surmonter les conséquences de la guerre, des expositions thématiques et le forum sur la sécurité de l'environnement dans le Pacifique (PESF).

Ce portfolio a été mis en place sur le site Web à l’adresse : http://admm.vn ou http://admm.org.vn, en vietnamien et en anglais. -VNA