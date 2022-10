Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département général de la géologie et des minéraux relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a organisé le 3 octobre à Hanoï un atelier pour présenter des technologies de pointe de la République tchèque dans les études de base de la géologie et de l'exploitation minière.

Lors de l'événement, le directeur général adjoint du Département, Nguyen Van Nguyen, a déclaré que le Vietnam avait reçu l'aide de la République tchèque pour la réalisation d'une carte à l'échelle de 1/50.000 et d'une prospection minière.

L'événement offre aux deux parties une chance de discuter de l'utilisation des technologies vietnamiennes et tchèques dans l'extraction et le traitement des minerais, a-t-il ajouté.

Pavel Kaniva, directeur du Département des matières premières relevant du ministère tchèque de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que son pays visait à élargir la coopération avec le Vietnam dans divers domaines, y compris la technologie minière et les études géologiques.

Lors de l'atelier, des représentants de plusieurs entreprises tchèques ont partagé des expériences et présenté des technologies en matière de traitement des ressources minérales et ont suggéré des mesures pour faire face à la pollution de l'environnement après l'exploitation. -VNA