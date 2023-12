Photo : Bangkok Post





Bangkok, 5 décembre (VNA) – Près de la moitié des 9.000 nouvelles infections au VIH en Thaïlande chaque année sont des personnes âgées de 15 à 24 ans, selon le Département de contrôle des maladies du ministère de la Santé publique du pays.Le Dr Suchada Jiamsiri, chef de la Division du SIDA et des infections sexuellement transmissibles (IST) du département, a déclaré que ce chiffre montre que les jeunes ont prêté moins d'attention à la maladie et ont ignoré l'utilisation de préservatifs.Il a déclaré que les infections parmi ce groupe d’âge constituent une tendance depuis plusieurs années. Les taux les plus élevés ont été observés parmi les professionnel(le)s du sexe et le groupe des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH).Elle a expliqué que le budget de l'État destiné à la gestion du VIH/SIDA a été réduit parce que la maladie n'est plus un problème aussi grave qu'autrefois, tandis que le financement étranger destiné à soutenir des projets locaux de prévention du VIH/SIDA a également diminué pour des raisons similaires.Le Bureau national de sécurité sanitaire (NHSO) est la principale organisation soutenant les politiques de prévention du VIH/SIDA. Il fournit plus de 10 millions de préservatifs gratuits par an, des médicaments pour prévenir les infections et des tests associés dans les hôpitaux de Thaïlande.Les experts thaïlandais sont très préoccupés par la tendance des jeunes à considérer le préservatif comme le dernier choix pour garantir des rapports sexuels protégés.Selon le ministre thaïlandais de la Santé publique, plus de 561.000 personnes vivent avec le VIH en Thaïlande. Le gouvernement s'est joint à un engagement mondial visant à mettre fin au VIH/SIDA d'ici 2030, avec pour objectif de réduire les nouveaux cas d'infection à moins de 1.000 par an, contre 9.230 actuellement.Conformément à l'engagement, le nombre de décès liés au VIH/SIDA devrait être inférieur à 4.000 cas par an, contre 10.970 actuellement.