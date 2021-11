Hanoi (VNA) – Près de 9,4 millions de travailleurs, ou 86% des demandeurs, ont bénéficié des allocations chômage d’un montant total de 22.289 milliards de dôngs (environ 984,5 millions de dollars), selon le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Ba Hoan.

Le gouvernement a mis en place des packs de soutien pour les employeurs et les employés impactés par la crise du nouveau coronavirus. Photo : VNA

Jusqu’au 5 novembre 2021, 21.851 milliards de dôngs (plus de 965 millions de dollars), soit 98%, ont été versés à 9,1 millions d’inscrits, a-t-il fait savoir le 6 novembre lors d’une conférence de presse périodique du gouvernement.

Ces versements ont été effectués en vertu de la résolution n°116/NQ-CP du gouvernement en date du 24 septembre 2021 sur les politiques de soutien aux employés et aux employeurs affectés par la pandémie de Covid-19 à travers la Caisse d’assurance-chômage.

Jusqu’à présent, les procédures de report et de réduction des cotisations sociales obligatoires en faveur de 363.600 employeurs ont été achevées pour l’essentiel, correspondant à 9,68 millions d’employés, pour un montant provisoire d’environ 7.595 milliards de dôngs (près de 336 millions de dollars) sur la période d’octobre 2021 à septembre 2022, a-t-il poursuivi.

Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Ba Hoan. Photo : VNA



Le vice-ministre Nguyên Ba Hoan a également indiqué que la pandémie de Covid-19 a affecté 9,1 millions de travailleurs âgés de 15 ans révolus au premier trimestre 2021, 12,8 millions de travailleurs au deuxième trimestre et 28,2 millions de travailleurs au troisième trimestre.

Au troisième trimestre, 4,7 millions de personnes ont perdu leur emploi, 14,7 millions d’autres ont dû temporairement cesser ou suspendre leur activité de production et de commerce, 12 millions ont subi une diminution de leurs heures de travail ou ont été contraintes de s’absenter ou de travailler en alternance, et 18,9 millions de travailleurs ont subi une baisse de revenus, a-t-il ajouté.

Le nombre d’employés au troisième trimestre était de 47,2 millions, en baisse de près de 2,6 millions par rapport au trimestre précédent et de 2,7 millions par rapport à la même période dn 2020, le niveau le plus bas depuis de nombreuses années.

La Caisse d’assurance-chômage a décaissé plus de 98% du forfait annoncé. Photo : VNA

Les salaires et les revenus ont diminué, la vie des travailleurs a été confrontée à de nombreuses difficultés, le revenu mensuel moyen des travailleurs au troisième trimestre n’était que de 5,2 millions de dôngs, en baisse de 877.000 dôngs par rapport au trimestre précédent et de 603.000 dôngs comparé à la même période de 2020.

Selon le responsable, le gouvernement s’attachera à mettre en œuvre des solutions pour assurer la sécurité sociale des travailleurs dans les entreprises et établissements de production et de commerce, à les accompagner au retour au travail, à réguler l’offre et la demande de main-d’œuvre. – VNA