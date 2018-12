Hanoï, 22 décembre (VNA) - Au 20 décembre 2018, le Vietnam a souffert 13 typhons et dépressions tropicales, 14 crues éclairs et glissements de terrain, 11 vagues de chaleur, 23 vagues de froid et autres calamités, causant 20.000 milliards de dongs (près de 861 millions de dollars) de dégâts, faisant 218 morts et portés disparus.

Photo d'illustration. Source: VNA

C’est ce qu’on a appris d’une conférence tenue vendredi 21 décembre à Hanoï par le Département général de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles pour passer en revue ses résultats en 2018 et démarrer ses missions pour 2019.

Prenant la parole, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, a demandé à ce Département général d'améliorer ses capacités de prévision et de coordination pour minimiser les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles en 2019.

Le ministre, qui est également chef du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, lui a demandé d’accorder une attention particulière aux alertes météorologiques, ainsi qu’aux progrès scientifiques dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles.

Cet établissement doit accélérer l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies, de programmes et de plans, tels que le plan national de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, le plan directeur sur la prévention de l'érosion des berges et des côtes et le plan directeur visant à reloger les habitants des zones souvent exposées aux catastrophes naturelles, a déclaré le ministre. -VNA