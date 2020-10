Hanoi (VNA) – Le 18e Tournoi national junior de Vovinam 2020 (art martial vietnamien) a eu lieu du 19 au 23 octobre dans la province de Hâu Giang (Sud).

Hô Chi Minh-Ville occupe la première place du classement du 18e Tournoi national junior de Vovinam 2020. Photo : qdnd.vn



Organisé conjointement par le Département général de l’éducation physique et des sports, la Fédération nationale des arts martiaux traditionnels et le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, ce tournoi réunit près de 800 combattants de 36 villes et provinces du pays. Un record en termes de nombre d’athlètes à des tournois de Vovinam.

Ce tournoi a pour objectif d’évaluer l’entraînement et la formation des athlètes, d’encourager le développement de cet art martial vietnamien dans les villes et provinces du pays, et de sélectionner les meilleurs éléments pour les compétitions régionales et internationales.

Pendant 5 jours, les combattants se sont affrontés dans 32 catégories pour 78 ensembles de médailles. Les représentants de Hô Chi Minh-Ville ont occupé la première place du classement du 18e Tournoi national junior de Vovinam 2020.

Actuellement, le mouvement de pratique du Vovinam dans les établissements scolaires se développe fortement, avec de nombreuses compétitions pour les élèves et étudiants, permettant aux compétences de ces jeunes de s’améliorer de plus en plus. C'est un bon signe pour les arts martiaux vietnamiens sur la voie de l'intégration et du développement. – CPV/VNA