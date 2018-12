La cérémonie de cé lé bration. Photo : VTV

Hô Chi Minh-Ville (VNA) -La Faculté d'études et de langues vietnamiennes de l'Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville a célébré le 20 décembre, son 20e anniversaire d’établissement.

Bien que la Faculté ait été créée en 1998, elle existe actuellement il y a 28 ans lorsqu'une équipe vietnamienne enseignait le vienamien à des étudiants cambodgiens de la Faculté de littérature de l'Université.

En vight ans de fonctionnement, avec des cours de vietnamien, la Faculté a enseigné et facilité la recherche pour près de 30.000 étudiants étrangers de 95 pays et territoires. Elle a également envoyé des professeurs sur la langue et la culture vietnamiennes dans des universités en France, au Japon, en République de Corée, à Taïwan (Chine), en Australie, en Thaïlande et au Cambodge.

La Faculté a formé 271 diplômés à travers 19 cours réguliers d'études vietnamiennes. Les liens 2 + 2, 3 + 1 avec l'Université des langues étrangères de Busan, l'Université de Chungwoon, l'Université de Youngsan (R. de Corée) comptent également 170 diplômés. À la fin du premier cours d'études supérieures au Vietnam en l'année scolaire 2009-2010, 98 étudiants ont obtenu leur diplôme.

La Faculté vietnamienne est en train d'organiser conjointement l'examen de Certificat international d'études vietnamiennes avec des universités et des établissements d'enseignement en République de Corée et à Taïwan en ligne. Elle organisera également de nombreux séminaires internationaux sur la recherche et l'enseignement des études et la langue vietnamiennes. -VNA