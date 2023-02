Hanoi (VNA) - En 2022, le Vietnam comptait près de 2,6 millions de nouveaux comptes-titres ouverts, soit une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente.

Près de 2,6 millions de nouveaux comptes titres ouverts en 2022. Photo: VGP

Selon les données du Vietnam Securities Depository (VSD), les investisseurs nationaux ont ouvert 2,6 millions de nouveaux comptes en 2022. Il s'agit d'un record en 22 ans d'exploitation.



Ce chiffre a dépassé le nombre total de nouveaux comptes ouverts pour 6 ans combinés, de 2016 à 2021. Fin 2022, le nombre de comptes d'investisseurs individuels dans le pays a dépassé 6,8 millions, soit environ 6,8 % de la population.



Au 30 novembre 2022, les investisseurs internationaux ont ouvert au total 42.711 millions de nouveaux comptes.



2022 a été une année volatile pour le marché boursier vietnamien. Pour la première fois de son histoire, le VN-Index a dépassé les 1.500 points, puis est plongé sous les 900 points à la mi-novembre. Fin 2022, l'indice a diminué de 32,78 % par rapport à fin 2020, la baisse la plus forte en 14 ans et aussi la 2e plus forte baisse de l'histoire, après 2008.



Cependant, des signaux positifs sont apparus au cours des derniers mois de l'année avec des échanges plus actifs. Selon les statistiques, la valeur d'appariement moyenne sur HoSE en décembre a atteint près de 12.100 milliards de dongs, en hausse de près de 23 % par rapport au mois précédent. Lors de la première quinzaine du mois, le marché a même enregistré une séance de négociation avec une valeur approchant la barre du milliard de dollars. -CPV/VNA