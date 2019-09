Hanoï (VNA) - Un mois après son lancement, le concours à choix multiples "Étudier les 90 ans d’histoire glorieuse du Parti communiste du Vietnam" sur le réseau social VCNET (http://vcnet.vn) a attiré 247.297 personnes des 63 villes et provinces du pays.

Pendant la 4e semaine (du 16 au 23 septembre), 118.545 personnes ont pris part au concours et 14.193 ont répondu correctement aux 6 questions, soit près de 10.000 personnes de plus.



Des millions de personnes ont effectué des recherches sur l'histoire du Parti dans le Journal en ligne du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le réseau social VCNET.



Lors de la 4e semaine, Tran Thi Hong Hanh de l’Institut des droits de l'homme, rattaché à l'Académie politique nationale Hô Chi Minh, a remporté le 1er prix.



Le nombre de participants en 4e semaine a presque été le double de celui des 3 semaines précédentes.



En un mois, parmi les localités comptant le plus de gagnants figurent Quang Ninh, Vinh Long, Hanoï, Ha Tinh, Dien Bien, Hai Duong, Nghe An et Ho Chí Minh-Ville.



Le concours à choix multiples "Etudier les 90 ans d’histoire glorieuse du Parti communiste du Vietnam" a été lancé le 22 août dernier par la Commission centrale de propagande et de l’éducation. -CPV/VNA