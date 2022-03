Un canal du projet d'irrigation de Thach Nham à Un canal du projet d'irrigation de Thach Nham à Quang Ngai . Photo: https://kinhtenongthon.vn/

Quang Ngaï (VNA) – Le Premier ministre a approuvé en principe le 7 mars l'investissement du projet de modernisation de l'irrigation et d’adaptation au changement climatique dans la province de Quang Ngai (Centre).



Le projet représente un capital d'investissement total de 23,86 millions de dollars, dont 19,02 millions de dollars proviennent de prêts préférntiels de la Banque asiatique de développement (BAD), 0,3 million d'aide non remboursable et 4,5 millions de dollars du fonds de contrepartie du Comité populaire provincial.



Le projet sera mis en œuvre dans 8 districts, chefs-lieux et ville de la province: Binh Son, Son Tinh, Tu Nghia, Nghia Hanh, Mo Duc, Ba To, les villes de Duc Pho et Quang Ngai.



Réalisé de juin 2022 à juin 2026, le projet comprendra 2 volets principaux, que sont l’amélioration et la mise au point des infrastructures d'irrigation pour moderniser le système d'irrigation en vue de s'adapter au changement climatique, et la mise en œuvre de mesures efficaces de gestion de l'eau.



Le projet vise à renforcer la résilience à la sécheresse et au changement climatique, à améliorer l'efficacité de l'irrigation pour la restructuration agricole en vue d'augmenter la valeur ajoutée et le développement durable des systèmes d'irrigation dans la province. -VNA