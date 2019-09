Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Entre janvier et septembre, le nombre de visiteurs à Hanoï est estimé à 21,5 millions, en hausse de 9,5% en un an. Les recettes touristiques de la ville sont estimées à 74.736 milliards de dongs (+31%), selon le service municipal du Tourisme.



En 9 mois, Hanoï a accueilli 4,7 millions de touristes étrangers (+10%) et 16,8 millions de touristes dosmestiques (+9%). Les visiteurs internationaux sont venus principalement de la République de Coréé, de Chine et du Japon. Le taux d'occupation moyen des hôtels a atteint environ 82%.



Hanoï a été honoré comme l'un des 19 candidats de la catégorie “World’s Leading City Destination” (Meilleure ville du monde 2019) des World Travel Awards (WTA). Il s’agit d’une opportunité pour Hanoï de promouvoir son histoire et ses habitants, selon Tran Duc Hai, directeur du Service municipal du Tourisme. -CPV/VNA