Une maison est effrondée à cause de ce fort séisme.



Jakarta (VNA) - Au moins de six personnes sont mortes et plus de 10 autres sont blessées en Indonésie après un puissant séisme de magnitude 6,5 qui a secoué jeudi l'archipel des Moluques, dans l'est du pays.

La secousse a endommagé de nombreux bâtiments, dont une université, et provoqué un glissement de terrain, a précisé l’agence locale de gestion des catastrophes.

Le séisme, de magnitude 6,5 selon l’Institut américain de géophysique (USGS), dont l’épicentre a été détecté à 37 kilomètres au nord-est d’Ambon, dans la province des Moluques, s’est produit à 8h46 heure locale. Il a été suivi de dizaines de répliques déclenchant la panique chez les habitants, qui ont fui vers les hauteurs.

L’Indonésie, archipel de 17 000 îles et îlots qui s’est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique. L’archipel compte également plus de 100 volcans actifs.

L’année dernière, à la fin de septembre, un séisme de magnitude 7,5 suivi d’un tsunami sur l’île de Célèbes a dévasté la région de Palu et fait plus de 4 300 morts et disparus. Le tsunami de 2004, qui avait tué 220 000 personnes dans la région de l’océan Indien (dont 170 000 en Indonésie), avait été déclenché par un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte de Sumatra. -VNA