Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Statistiques, en novembre, près de 12.300 nouvelles entreprises ont été créées, en hausse de 5,4% en glissement annuel.

Alors, en onze mois, environ 163.600 entreprises ont été créés ou ont repris leurs activités. Le capital social moyen d'une entreprise nouvellement créée a atteint 12,4 milliards de dongs, +22% par rapport à la même période de 2018.

Ces entreprises vont essentiellement dans l’agriculture, la sylviculture, l’aquaculture, l’industrie, la construction et les services tandis que les entreprises dans la vente en détail, vente en gros, la réparation d’automobile sont en chute.



En même temps, 36.900 entreprises ont repris leurs activités, en hausse de 15,7% sur un an. En revanche, plus de 27.800 entreprises ont dû suspendre les leurs, en hausse de 7%. En outre, 38.100 autres ont rempli les formalités de dissolution (+15,5%). - VNA