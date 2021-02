Hanoi, 6 février (VNA) - Le bureau du gouvernement a eu une circulaire N° 736 / VPCP-NN sur le projet de plan d'action national pour répondre au changement climatique pour la période 2021-2030.

Photo d'illustration/VNA

Selon ce document, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement d’accueillir les opinions des agences, d'étudier l'intégration et de compléter le contenu nécessaire dans le projet de plan d’action nationale pour répondre au changement climatique pour la période 2021 - 2030 dans le plan national d'adaptation au changement climatique période 2021-2030 et la vision à 2050.

En ce qui concerne la préparation de la base pour l’élaboration de la loi sur le changement climatique, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement étudie les opinions du ministère du Plan et de l'Investissement et des agences compétentes pour une mise en œuvre spécifique.

Le Vietnam a signé et approuvé l'Accord de Paris sur le changement climatique. Pour mettre en œuvre cet accord, le Vietnam a mis à jour et soumis au Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le contenu mis à jour des Contributions déterminées au niveau national (NDC) du Vietnam.

Le Premier ministre a approuvé le 20 juillet 2020, le Plan national d'adaptation au changement climatique (PNA) pour la période 2021-2030. La NDC mise à jour du Viet Nam démontre les engagements du pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à s'adapter au changement climatique au niveau stratégique. Le plan national d'adaptation au changement climatique définit les tâches stratégiques d'adaptation au changement climatique, en respectant les engagements énoncés dans la NDC à moyen et long terme.

Le plan d'action se concentrera sur la mise en œuvre d'actions d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de GES, avec des priorités urgentes à court terme pour atteindre les objectifs à long terme identifiés dans la NDC et le plan national d'adaptation au changement climatique.

Le Plan d'action national de réponse au changement climatique pour la période 2021-2030 est également une orientation spécifique pour les ministères, les secteurs et les localités pour continuer à développer et mettre en œuvre des actions d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de GES.-VNA