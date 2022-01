Le séminaire sur la feuille de route et les solutions pour accueillir les touristes étrangers. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a présidé, le 24 janvier, en ligne et en présentiel, un séminaire sur la feuille de route et les solutions pour accueillir les touristes étrangers, avec 20 points de connexion dans des villes et provinces.

S'exprimant lors du séminaire, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a estimé que le tourisme était un secteur économique contribuant grandement au développement de l'économie nationale. Avant l'épidémie de COVID-19, le tourisme avait contribué à hauteur de 10% au PIB national. Mais, l'épidémie a lourdement touché le secteur.

Cependant, avec de grands efforts, une grande détermination et la recherche de solutions viables, le tourisme est en train de se rétablir.

Photo d'illustration : VNA

Récemment, le gouvernement a autorisé à accueillir, à titre expérimental, des touristes étrangers. Près de 9.000 visiteurs internationaux sont venus au Vietnam au cours des deux derniers mois. Un taux de vaccination parmi les 10 meilleurs au monde, la "campagne de printemps de vaccination" jusqu'au 30 mars, lancée par le gouvernement pour accélérer la troisième dose sont les opportunités pour ouvrir totalement le marché touristique.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme propose une feuille de route et des solutions pour ouvrir les activités touristiques internationales. Concrètement, d'ici au 30 avril, la phase 2 du programme pilote se poursuivra. À partir du 1er mai, le Vietnam ouvrira complètement les activités touristiques internationales pour accueillir les touristes entrants et faire passer les touristes sortants par toutes les portes frontalières internationales dans la Nouvelle normalité.

Lors du séminaire, des participants ont suggéré que le tourisme devrait être complètement ouvert avant le 1er mai. Vu The Binh, vice-président permanent de l'Association du tourisme du Vietnam, a affirmé que l'ouverture du tourisme était une question très importante pour l'économie vietnamienne, tout en demandant de lancer immédiatement des programmes de promotion et de publicité au pays et à l'étranger.

Ils ont également souligné la nécessité de revoir la réglementation des résultats négatifs des tests PCR 72 heures avant l'embarquement des passagers ; les procédures médicales pour traiter les voyageurs d’infection au coronavirus entrant au Vietnam… -VNA