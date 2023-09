Hanoï, 26 septembre (VNA) - L'Agence latino-américaine d'information Prensa Latina de Cuba et l'Agence vietnamienne d’Information ( VNA ) ont toujours préservé et enrichi les relations d'amitié traditionnelle et de solidarité particulière entre Cuba et le Vietnam, a affirmé le président de Prensa Latina, Luis Enrique González Acosta.Lors d'une conversation avec des journalistes de la VNA en marge de l'exposition de photos conjointe « Amitié loyale et solidarité Vietnam-Cuba », organisée le 26 septembre dans la ville de Dong Ha, province de Quang Tri, au Centre du Vietnam, à l'occasion du 50e anniversaire de la visite du leader cubain Fidel Castro dans la zone libérée du Sud-Vietnam, Luis Enrique González Acosta a souligné les contributions de Prensa Latina et de VNA dans une série d'événements nationaux.

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et premier ministre du gouvernement révolutionnaire cubain, Fidel Castro, et le Premier ministre vietnamien, Pham Van Dong, avec les habitants de Hanoï en septembre 1973. Photo : VNA

Couverture du livre "Fidel Castro - Notre sang pour le Vietnam !", compilé par Prensa Latina et publié en collaboration avec VNA. Photo : VNA

Le 15 septembre 1973, le Premier ministre Pham Van Dong et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et premier ministre du gouvernement révolutionnaire cubain, Fidel Castro, ont visité la base militaire Doc Mieu située dans la barrière électronique de McNamara, détruite par les soldats et le peuple vietnamiens. Photo : VNA

Il y a 50 ans, après la signature des Accords de Paris pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix au Vietnam, à la mi-septembre 1973, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et premier ministre du gouvernement révolutionnaire cubain Fidel Castro est venu au Vietnam et est entré dans le champ de bataille de Quang Tri avec le désir de voir de ses propres yeux la lutte héroïque du peuple vietnamien.Luis Enrique González Acosta estime que c'est un grand honneur d'avoir la possibilité d'être présent au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de la visite de Fidel Castro à Quang Tri et a souligné que ce leader historique fut le seul chef d'État étranger à visiter les territoires libérés du Sud du Vietnam, quand la guerre n'était pas encore terminée, malgré les dangers des bombes et des balles.La visite du dirigeant cubain est devenue un symbole de la solidarité fidèle et fraternelle entre les deux peuples et des nobles idéaux de paix et d'indépendance nationale, de démocratie et de progrès dans le monde, a-t-il souligné.Avec une signification si particulière, selon Luis Enrique González Acosta, en ce mois de septembre, Prensa Latina et VNA se sont efforcés de diffuser des informations et des articles remarquables sur la première visite de Fidel Castro au Vietnam, en guise de contribution à l'éducation des jeunesses des deux pays sur l'histoire des luttes héroïques du peuple vietnamien, ainsi que sur l'amitié fraternelle Cuba-Vietnam.L'exposition intitulée "Amitié loyale et solidarité Vietnam-Cuba", organisée à Quang Tri par la VNA, en collaboration avec le Comité populaire provincial de Quang Tri et Prensa Latina , constitue le résultat de la coopération entre les deux agences de presse ces derniers temps, a-t-il indiqué.L'exposition présente 50 photographies typiques en noir et blanc et en couleur, sélectionnées dans les archives photographiques de VNA et Prensa Latina, qui ont capturé de manière vivante l'image du talentueux leader du peuple cubain, symbole d'une personne résiliente qui a lutté pour l'indépendance nationale, pour une vie prospère et heureuse du peuple, et aussi un héros très simple, sincère, proche du peuple, un grand ami avec une affection particulière pour le Vietnam et son peuple.Le point culminant de l'exposition de photo est l'image de Fidel Castro hissant le drapeau du Front national de libération du Sud-Vietnam sur le pic 241, qui était encore jonché de chars détruits et d'obus d'artillerie.Cette photo est devenue un symbole de l'amour, de la solidarité et de la loyauté et de la fraternité entre les deux peuples, qui partagent de nobles idéaux contre l'impérialisme, pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès dans le monde.Luis Enrique González Acosta a souligné que la citation légendaire du commandant en chef Fidel Castro : « Pour le Vietnam, Cuba est prête à donner même son propre sang !" est devenue la devise des relations fidèles et pures entre le Vietnam et Cuba, tant dans le passé, le présent et le futur.Cette phrase immortelle du leader Fidel Castro est aussi le titre du livre rédigé par Prensa Latina, en collaboration avec la VNA, présenté au public lors de l'événement commémoratif du 50e anniversaire de la visite du commandant en chef cubain à Quang Tri dans la ville de Dong Ha.Le livre rassemble une série d'articles et de nombreuses photographies sur le franchissement du 17e parallèle par Fidel Castro, notamment des articles inédits et de précieuses photos documentaires de la VNA.La coopération étroite entre Prensa Latina et VNA reflète les bonnes relations entre les deux Partis, les États et les peuples des deux pays, a réaffirmé Luis Enrique González Acosta, qui s'est engagé à continuer de renforcer la coopération avec l'agence vietnamienne d’Information dans la diffusion d'informations sur les relations bilatérales pour éduquer au patriotisme les jeunes générations des deux pays.- VNA