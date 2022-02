L'association des personnes âgées de Bac Giang, en collaboration avec l'Hôpital ophtalmologique international DND de Bac Giang, effectue des examens et des chirurgies gratuites pour les personnes âgées. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'augmentation de l'espérance de vie moyenne de la population et l'amélioration de la qualité de vie sont des objectifs importants du processus de développement de chaque pays. Au Vietnam, prendre soin des personnes âgées est toujours considéré comme une tâche importante de l'ensemble du système politique.

L'une des politiques importantes menées ces dernières années pour les personnes âgées est d’assurer leur revenu et leur vie.

La promotion des moyens de subsistance et de l'entrepreneuriat pour les personnes âgées a été posée comme une tâche urgente, en particulier dans le contexte où le Vietnam entre dans sa période de vieillissement de la population et fait face à l'impact de la pandémie de COVID-19.

Le Vietnam compte actuellement environ un tiers de ses personnes âgées participant au marché du travail, dont près de 400.000 font de bonnes affaires. Des personnes âgées vivant à la campagne travaillent dans l’agriculture tandis qu'à la ville on les trouve dans les secteurs de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la santé, de la sécurité et de la défense nationale, des sciences et des technologies.

Il est prévu que ces 10 prochaines années, les personnes âgées au Vietnam représenteront 17 % de la population, 20 % d'ici 2038 et 25 % d'ici 2050.

Afin d'améliorer leur qualité de leur vie, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a récemment signé la décision 2156/QD-TTg approuvant le Programme d'action national pour les personnes âgées pour la période 2021-2030.

Un cours d'arts martiaux pour les personnes âgées au zoo et jardin botanique Thao Cam Vien à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Objectif précis dans la période 2022-2025 : faire en sorte que 95 % des personnes âgées aient une carte d'assurance maladie ; au moins 90 % reçoivent des soins de santé primaires en temps opportun ; 100% en cas de maladie reçoivent un examen médical et un traitement et bénéficient des soins de la famille et de la communauté. Chaque année, au moins 80 % des personnes âgées en situation difficile et malades auront accès aux services de santé sous diverses formes.

L'une des solutions importantes du Programme d'action dans les temps à venir est d'aider à l'enseignement professionnel, à la création d'emplois et au soutien des moyens de subsistance et au logement, et à l'achèvement de la base de données sur les personnes âgées.

L'Etat mettra en place un livret de suivi de la santé des personnes âgées au niveau communal en donnant la priorité aux octogénaires puis aux 65 ans et plus.

Parallèlement, l’Etat réalisera à titre d’essai le modèle de soin de santé à longue durée, le modèle de maisons sociales sécurisées pour personnes âgées seules et soutiendra partiellement le secteur privé dans la prise en charge des personnes du 3e âge en situation difficile. - VNA