Hanoi (VNA) – Les députés ont entamé la 4e session de la 15e Assemblée nationale jeudi 20 octobre à Hanoi sous l’égide de son président Vuong Dinh Huê après leur hommage rendu au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Ouverture de la quatrième session de l’Assemblée nationale, quinzième législature. Photo: VNA

Étaient présents à la cérémonie inaugurale le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, les dirigeants et les anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie, les représentants des ministères et branches, des chefs des organes de présentation diplomatique étrangers et des organisations internationales à Hanoi.L’événement, retransmis en direct à la Voix du Vietnam, à la Télévision du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale, est précédé par une séance préparatoire qui a adopté le programme de travail, suivie d’une allocution d’ouverture prononcée par le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.Les députés ont par la suite écouté les rapports présentés par le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale Vu Hông Thanh, le président du Front de la Patrie Dô Van Chiên, et le chef de la Commission des voeux du peuple relevant du Comité permanent de l’Assemblée nationale Duong Thanh Binh.Dans l’après-midi, le ministre des Finances Hô Duc Phoc, le président de la Commission financière et budgétaire de l’Assemblée nationale Nguyên Phu Cuong, la gouverneure de la Banque d’Etat du Vietnam Nguyên Thi Hông, le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale Vu Hông Thanh, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung, le membre du Comité permanent et secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du Bureau de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong, et le président de la Commission juridique de l’Assemblée nationale Hoàng Thanh Tung sont intervenus devant l’Assemblée nationale.Sous la direction du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, l’Assemblée nationale s’est tenue à huis clos pour écouter la membre du Comité permanent et cheffe de la Commission chargée des affaires des députés du Comité permanent Nguyên Thi Thanh présenter une proposition sur la ratification de la libération de la charge pour le ministre des Transports pour le mandat 2021-2026.Les députés ont discuté en délégations une proposition sur la ratification de la libération de la charge pour l’auditeur général d’Etat pour le mandat 2021-2026, et ratifié la libération de la charge pour le ministre des Transports pour le mandat 2021-2026.L’Assemblée nationale se réunira vendredi 21 octobre sur le travail du personel, avec au menu le projet de résolution sur la délivrance pilote du droit de choisir les plaques d’immatriculation par la mise aux enchères, le projet de résolution sur la prescription des mesures disciplinaires à l’encontre des cadres, fonctionnaires et agents publics, le rapport sur la mise en œuvre de la résolution n°54/2017/QH14 sur le pilotage de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh Ville et la Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les radiofréquences. – VNA