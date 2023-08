Des bornes d'enregistrement automatique pour les passagers de Korean Air. Photo: VNA Des bornes d'enregistrement automatique pour les passagers de Korean Air. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La Compagnie par actions de l’investissement et de l’exploitation de l’aéroport international de Da Nang a mis en service, dans l'après-midi du 1er août, le premier réseau de bornes d'enregistrement automatique pour les passagers de Korean Air au terminal de Da Nang.Selon Do Trong Hau, directeur général adjoint de ladite compagnie, en utilisant ces bornes, les passagers ne prennent que 2 minutes pour l’enregistrement, contre 15 minutes dans le comptoir auparavant.Dans les temps à venir, l’aéroport international de Da Nang déploiera l'intégration des données afin que toutes les compagnies aériennes utilisent ce réseau d’enregistrement automatique. Seront également mis en services la porte d’embarquement automatique et le dépôt automatique des bagages. Lorsque ces trois systèmes fonctionnent de manière synchrone, les passagers gagneront beaucoup de temps et pourront profiter d’autres services pratiques à l’aéroport.Pour faciliter les passagers, le terminal international de Da Nang a mis en place une équipe d’assistance autour de la zone d'enregistrement automatique, toujours disponible 24h/24.Tout juste terminé la procédure d'enregistrement sur la borne automatique, le passager coréen Oh Minsik a apprécié l’aide de l'équipe d’assistance. Il a exprimé son plaisir d'avoir plus de temps pour expérimenter des services culturels, culinaires et commerciaux du Vietnam avant de rentrer chez lui. -VNA