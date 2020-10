Hanoi (VNA) - Le bus électrique de VinFast, premier modèle du genre à répondre aux conditions de transport public au Vietnam, a été mis en service à titre expérimental le 20 octobre.

Le véhicule a deux couleurs principales, vert et noir, ainsi que le logo typique en forme de lettre V situé à l'avant et à l'arrière. Toujours dans le coin inférieur à la droite de l'arrière se trouve le mot «Vert», qui représente le message «Pour un avenir vert» que vise le constructeur vietnamien.

Le bus électrique de VinFast n'émet pas de fumée ou ne produit pas de bruit, de sorte que les passagers et les conducteurs ne se sentiront pas dérangés par l'odeur d'essence et le son comme les bus ordinaires.

Les premiers véhicules seront exploités par la société de services de transport VinBus, du conglomérat Vingroup, qui lancera une application pour aider les passagers dans la recherche d'informations sur l'itinéraire optimal.

VinFast a déclaré que le bloc batterie du bus électrique avait une capacité allant jusqu'à 281 kilowattheures. S'il est chargé avec une station de charge de 150 kilowatts, après seulement deux heures, il sera plein et capable de fonctionner de 220 à 260 kilomètres.

Les bus seront équipés de différentes technologies modernes pour garantir la sécurité et fournir des services pratiques aux clients, en plus du port USB et des caméras de sécurité.

VinBus sera exploité à Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Phu Quoc (province de Kien Giang) avec environ 150 à 200 véhicules. -VNA