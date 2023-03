Lors de la réception. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire stratégique à long terme, digne de confiance et de premier rang, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh au secrétaire général du Secrétariat à la sécurité nationale du Japon, Akiba Takeo, lors d'une réception pour ce dernier le 6 mars à Hanoï.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l'importance de la visite de Akiba Takeo au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.Il a souhaité que le Japon apporte des contributions de plus en plus positives dans la région et dans le monde, notamment en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2023-2024 et de président du G7 en 2023, pour la paix, de la stabilité, la coopération et le développement.En ce qui concerne la politique extérieure du Vietnam, le Premier ministre a souligné la nécessité de respecter la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux du droit international, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures, l'interdiction d'utiliser ou de menacer d'utiliser la force dans les relations internationales et de régler les différends en voie pacifique. Sur les questions mondiales, il est nécessaire de maintenir la solidarité internationale et de renforcer le multilatéralisme, a-t-il déclaré.Dans le contexte des évolutions compliquées et incertaines dans la région et dans le monde, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les deux pays à renforcer leurs liens, à maintenir davantage l'efficacité des mécanismes de coopération et à travailler plus étroitement ensemble sur les questions stratégiques dans la région.Le dirigeant a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour organiser avec succès un événement important à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, ainsi que pour approfondir davantage le partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon.Il a également proposé que les deux parties continuent de concrétiser et de déployer les perceptions communes auxquelles sont parvenus les dirigeants des deux pays, améliorer la coordination pratique dans divers domaines, renforcer encore les liens économiques, commerciaux et d'investissement, en particulier dans les infrastructures stratégiques, mettre en place prochainement une aide publique au développement de nouvelle génération et promouvoir l'innovation, la transformation numérique et verte, l'économie circulaire, l'économie fondée sur la connaissance et la réponse au changement climatique.Le Premier ministre a demandé le soutien du Japon pour construire une économie vietnamienne indépendante et autonome qui s'intègre largement et efficacement dans le monde.Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties partagent des visions stratégiques sur la situation régionale et mondiale, s'entraider dans les forums et mécanismes multilatéraux, faire face efficacement aux évolutions rapides et compliquées de la région et du monde et se coordonner pour promouvoir les liens économiques et le libre-échange régional.Le Premier ministre a déclaré que les deux parties devraient continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne au Japon et les ressortissants japonais au Vietnam, confirmant ainsi leur rôle de ponts reliant les deux nations.Akiba Takeo, pour sa part, a exprimé son plein soutien aux propositions et aux orientations du Premier ministre Pham Minh Chinh et s'est engagé à les signaler aux dirigeants japonais et à travailler avec les agences compétentes des deux pays pour porter le partenariat stratégique étendu bilatéral à un nouveau niveau.Il a déclaré que le Japon avait beaucoup appris de la politique extérieure et de l'intégration du Vietnam. Il pense que la position et le prestige du Vietnam continueront d'être renforcés et que le pays jouera un rôle plus important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.Sur les questions régionales et mondiales d'intérêt commun, l'hôte et l'invité ont souligné l'importance de la primauté du droit, de la solidarité internationale et du multilatéralisme dans les relations internationales pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde tout en garantissant la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation, et le règlement des différends par des mesures pacifiques conformes au droit international.- VNA