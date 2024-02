Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité directeur central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a tenu le 1 er février à Hanoï sa 25 réunion.



Selon le comité, en 2023, le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a continué d’être accéléré, obtenant de nombreux résultats globaux au niveau national comme local, apportant une contribution importante au travail d’édification et de rectification du Parti, de maintien de la stabilité politique, de promotion du développement socio-économique et de consolidation de la confiance du peuple.

Notamment, le travail d’édification et de perfectionnement des institutions sur l’édification du Parti, la gestion socio-économique et la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a connu de nouveaux progrès importants. En 2023, le Comité central du Parti, le Bureau Politique et le Secrétariat ont publié près de 50 documents sur l’édification et la rectification du Parti, ainsi que sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. L'Assemblée nationale a promulgué et adopté 18 lois et 29 résolutions. Le gouvernement a aussi pris 126 décrets et décisions et les ministères, secteurs et localités ont rendu publics 18 240 documents dans les domaines de la gestion socio-économique et de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Les Comités du Parti et les Comités du contrôle à tous les niveaux ont appliqué des sanctions disciplinaires contre 606 organisations du Parti et 24 162 membres du Parti. Le Bureau Politique, le Secrétariat et la Commission centrale du contrôle du Parti ont sanctionné 19 fonctionnaires gérés par le Bureau Politique, le Secrétariat, parmi lesquels, pour la première fois, six fonctionnaires ont été sanctionnés en raison de leurs violations dans la déclaration des biens et des revenus.



En 2023, grâce à l'inspection et à l'audit, les organes compétentes ont recommandé de récupérer et de traiter près de 219 000 milliards de dongs, En outre, plus de 7 520 collectifs et plus de 7 940 individus ont fait l’objet des sanctions administratives.

L’année passée, 4 523 affaires avec 9 373 personnes impliquées ont été poursuivies. De nombreuses affaires de corruption et de pratiques malsaines particulièrement importantes, graves et complexes ont fait l'objet d'enquêtes et ont été traités, tels que les affaires survenues au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB, de la Société Viet A, du groupe FLC, du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères...

Pour 2024, le Comité demande aux Comités du Parti, aux organisations du Parti et aux organes compétents de continuer d’édifier et à perfectionner les institutions et les lois sur la gestion socio-économique et la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. L’accent est mis sur la construction et le perfectionnement des institutions sur le contrôle du pouvoir ; sur la protection des personnes fournissant des informations sur la corruption et les pratiques malsaines ; sur le contrôle des actifs et des revenus des personnes occupant des postes ; sur la gestion des actifs liés aux affaires de corruption. Le Comité devra résumer cinq années de mise en œuvre de la Loi de 2018 sur la prévention et la lutte contre la corruption et de la Directive No 27-CT/TW du Bureau Politique sur le renforcement de la direction du Parti sur la protection des personnes fournissant des informations sur la corruption et les pratiques malsaines.

Le Comité a demandé de se concentrer sur l’enquête, le traitement de 34 procès, 10 affaires suivis et dirigés par lui-même.

Lors de cette réunion, le Comité a décidé de placer deux affaires sous sa supervision et sa direction. Il s’agit de l’affaire « Violation de la réglementation relative à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles ; violation de la réglementation comptable entraînant de graves conséquences ; et contrebande » qui s'est produite à la société par actions du groupe Thai Duong, à la société par actions de terres rares du Vietnam et les unités concernées et de l'affaire « Abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de missions publiques » survenue au ministère de l'Industrie et du Commerce et certaines localités. - VNA