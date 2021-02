Phan Bui Bao Thi. Photo: laodong.vn



Quang Tri (VNA) - La Police d’investigation de la province de Quang Tri au Centre a décidé de poursuivre en justice et détenu provisoirement Le Anh Dung et Phan Bui Bao Thi pour ses actes illégaux.

Ces derniers temps, sont apparus sur les réseaux sociaux les comptes Facebook tels que Thu Ha, Hoang Le, Ly Duong Tu, Quang Tri 357, Tin Quang Tri 246 qui ont publié de nombreux articles, photos, vidéos avec les contenus diffamant et offensant le prestige et l'honneur d'individus, dont des dirigeants de la province de Quang Tri, ceux de ministères et secteurs du ressort central.

Le 4 février, les organes compétents ont mené une perquisition contre Le Anh Dung (né en 1965, résidant dans le quartier d'An Phu, 2e arrondissement à Ho Chi Minh-Ville) alors qu’il était en route pour quitter la ville de Dong Ha. Ils ont découvert dans son téléphone mobile de nombreux documents montrant que Le Anh Dung administre et publie directement des articles et des images sur les réseaux sociaux.



Le 5 février, la Police d’investigation de la province de Quang Tri a procédé à une perquisition d'urgence de la résidence de Phan Bui Bao Thi. Cette personne a avoué que lui et Le Anh Dung avaient rédigé de nombreux articles diffamant les dirigeants locaux et posté sur les réseaux sociaux plus de 10.000 pages de documents.



Les 5 et 6 février, la Police d’investigation de la province de Quang Tri a rendu une décision de détention pour Le Anh Dung et Phan Bui Bao Thi pour acte d'abus des droits de la liberté démocratique portant atteinte aux intérêts de l'Etat, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus, conformément à l'article 331 du Code pénal. - VNA