La commune de Tan Hiep A, district de Tan Hiep, province de Kien Giang, a déjà satisfait les normes de la Nouvelle Ruralité.Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Au cours du premier semestre 2019, la réalisation des programmes cibles nationaux a abouti à des résultats encourageants.



En matière d’édification de la Nouvelle Ruralité, le pays comptait à la fin de juin 4.458 communes répondant aux normes requises, soit 50,01% du nombre total des communes du pays et 620 communes de plus par rapport à la fin 2018. L’objectif consistant à porter à 50% le taux de communes conformes aux normes de la Nouvelle ruralité fin 2020 a été ainsi atteint en avance.



S’agissant de la réduction durable de la pauvreté, 44 des 292 communes côtières et insulaires particulièrement défavorisées sont sorties de cette situation. Plus de 1,3 millions de foyers pauvres ont bénéficié d’aides en matière d’assurance maladie. De nombreux programmes d’assistance aux élèves en difficulté ont été réalisés, contribuant à élever le taux de scolarisation (99,84% en primaire, 98,73% au collège et 98,73% au lycée).



Toutefois, le taux de décaissement des fonds pour le développement reste faible, au niveau de 23%. Il existe un grand écart entre les régions en termes d’édification de la Nouvelle Ruralité. Les taux des communes et villages défavorisées dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques sont encore élevés.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, chef du Comité central de direction de la réalisation des programmes cibles nationaux pour la période 2016-2020, a demandé aux organes compétents d’accélérer leur travail d’ici la fin de l’année, dont la parachèvement de plusieurs projets concernant le développement agricole et les approches de la pauvreté, l’accélération du décaissement des fonds pour le développement…-VNA