Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 20 septembre, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a présidé une réunion du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Cette réunion, qui avait pour objet d’évaluer la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne (CE), a vu la participation par visioconférence de représentants des 28 villes et provinces côtières.



Selon un rapport présenté lors de la réunion, le pays compte actuellement 91.716 bateaux de pêche. Jusqu'à présent, 95,27% d'entre eux sont dotés d'équipements de surveillance de croisière (VMS). Les provinces de Quang Ngai, Tien Giang, Khanh Hoa ont réussi à réduire considérablement les violations par les bateaux de pêche, notamment Phu Yen où aucune violation n’a été détectée depuis 2021.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a souligné l’urgence et l’importance du retrait du « carton jaune », avant d’affirmer la grande attention des dirigeants du Parti et de l’Etat à ce travail.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Estimant que les réalisations étaient toujours en deçà des exigences, il a ordonné aux autorités des localités côtières de remédier aux faiblesses dans les meilleurs délais. Il a demandé la mise en place immédiate de délégations interdisciplinaires au niveau central et local pour effectuer des contrôles, détecter rapidement les violations et les sanctionner sévèrement.

Sur le long terme, le vice-Premier ministre a demandé aux ministères, organes et localités de mettre efficacement en œuvre les directives du gouvernement et du Premier ministre, notamment le Projet de prévention et de lutte contre la pêche INN à l'horizon 2025 promulgué récemment par le Premier ministre.

Lors de la réunion, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a affirmé qu’il collaborerait avec les ministères et organes concernés pour améliorer les capacités des forces fonctionnelles concernées afin de mettre pleinement en œuvre les engagements pertinents et les traités internationaux sur la pêche. Parallèlement, il mettra en œuvre rapidement et efficacement les projets et programmes d'exploitation et de protection des ressources aquatiques, ainsi que la Stratégie de développement de la pêche approuvée par le Premier ministre.-VNA