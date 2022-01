Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En 2022, si nous appliquons bien les trois mots «An », que sont An sinh (Sécurité sociale), An dan (Rassurer les gens), An toan (Sécurité), je crois que la reprise socio-économique selon le programme fixé par le Parti et l'Etat pourra être complètement atteinte.

C'est ce qu'a affirmé le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung à l'Agence vietnamienne d'information, à l’occasion du Têt du Tigre 2022, en évoquant les impacts post-COVID-19 et les tâches clés ainsi que solutions révolutionnaires du secteur dans le futur.

En 2021, le ministère s'est concentré sur le conseil au gouvernement pour promulguer trois groupes de politiques de base : soutien social aux bénéficiaires des politiques sociales, régimes préférentiels pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie et assistance aux travailleurs et aux employeurs touchés par la pandémie de COVID-19. Le ministre a déclaré qu'il s'agissait de politiques sans précédent, promulguées avec la plus grande urgence.

Le gouvernement a aussi promulgué la Résolution 68/NQ-CP et la Résolution 116/NQ-CP. En conséquence, après 4 mois de mise en œuvre, tous les indices ont été atteints et dépassés, avec un montant de décaissement de 76.029 milliards de dongs (plus de 3,34 milliards de dollars) et plus de 44 millions de bénéficiaires.

Dans les derniers jours de 2021, le Vietnam a achevé un projet de restauration et de développement du marché du travail, de maintien de la sécurité sociale et de mise en œuvre de manière synchrone de toutes les politiques liées au Programme cible national pour la période 2021 - 2025.

Dao Ngoc Dung a souligné, à propos de la tâche clé de l'industrie en 2022, la mise en œuvre du programme de relance le plus rapide et le plus efficace, notamment la reprise du marché du travail et le rétablissement de la vie des gens. Il est nécessaire de se concentrer sur la construction d'un système de sécurité sociale synchrone, ciblant tous les gens avec deux piliers : assurance sociale et assurance maladie.

En 2022, le ministère devra faire une percée très forte dans la transformation numérique avec 5 piliers fondamentaux : l'offre et la demande de travail ; le marché du travail ; la transformation numérique dans l'enseignement professionnel ; les données d'infrastructures de l'ensemble du système de sécurité sociale ; une synchronisation de l'enseignement professionnel liée aux marchés du travail nationaux et étrangers. -VNA