Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Selon les statistiques préliminaires à l'échelle nationale, la ressource en eau du Vietnam est actuellement exploitée dans le but d'utiliser environ 84 milliards de m3 / an, a déclaré Nguyên Minh Khuyên, chef adjoint du Département de gestion des ressources en eau du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

L'exploitation et l'utilisation se concentrent principalement sur les 7 à 9 mois de la saison sèche, où plus de 80 % de l'eau est utilisée à des fins agricoles (environ 65 milliards de m3/an). Il est prévu que d'ici 2030, la demande en eau sera d'environ 122 milliards de m3/an, soit une augmentation de 1,5 fois par rapport à aujourd'hui. La pénurie sera grave si elle n'est pas maîtrisée.

Selon l'évaluation de la Banque mondiale en 2019, l'agriculture représente 81 % de l'eau utilisée au Vietnam, mais ne génère actuellement que 17 à 18 % du PIB et crée des emplois pour 45 % de la population active. Le taux de perte d'eau pour l'alimentation en eau dans les zones urbaines et rurales est encore élevé (environ 25%).

Il est prévu que 11 des 16 principaux bassins fluviaux du Vietnam seront confrontés à un stress hydrique, en particulier sur les 4 principaux bassins fluviaux qui génèrent 80% du PIB du Vietnam que sont les bassins du fleuve Rouge-Thaï Binh, du Mékong, du Dong Nai et du Nam Bô Oriental.

Pour une gestion efficace, Nguyên Minh Khuyên, a fait savoir que la loi sur la ressource en eau de 2012 a été publiée. Elle stipule que toutes les organisations et personnes exploitant et utilisant l'eau à diverses fins doivent être titulaires d'une licence.

Depuis 2017, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a publié la circulaire n° 47/2017/TT-BTNMT réglementant la surveillance de l'exploitation et de l'utilisation de cette ressource, a précisé le responsable.

Actuellement, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement élabore la loi sur la ressource en eau (modifiée) en se concentrant sur les politiques approuvées par l'Assemblée nationale dans la résolution n° 50/2022/QH15 du 13 juin 2022, notamment la garantie de la sécurité des sources, l’usage économique de la ressource et sa protection. -VNA