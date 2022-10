Photo: tuyengiao.vn



Hanoï (VNA) - La 5e réunion plénière du Conseil des affaires ethniques a eu lieu le 19 octobre, en présence de Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne.

Selon le président du Conseil des affaires ethniques, Y Thanh Ha Niê Kdam, lors de cette réunion, les participants ont donné des avis sur un rapport concernant le bilan du travail en 2022 et discuté du programme de travail en 2023 du Conseil. Ils ont en outre approuvé un projet de réforme et d'amélioration de la qualité et de l'efficacité des activités du Conseil, discuté de son programme de supervision pou 2023, donné des avis sur des projets de loi au menu de la 4e session de la 15e Assemblée nationale.



Le vice-président permanent de l'AN Tran Thanh Man prend la parole. Photo: VNA

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a déclaré apprécier l'esprit de travail et la collaboration étroite entre le Conseil des affaires ethniques et le Comité des affaires ethniques, notamment dans la mise en œuvre du Programme cible national de développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses pour la période 2021-2030.

Il a émis le souhait que le Conseil des affaires ethniques puisse avancer des mesures efficaces pour contribuer à assurer une bonne mise en œuvre du Programme cible national susmentionné. Il a encouragé les membres du Conseil des affaires ethniques à continuer de valoriser l'esprit de solidarité et d'innovation, pour améliorer la qualité et l'efficacité de leurs activités en cette nouvelle conjoncture. -VNA