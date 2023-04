Hanoï (VNA) - Le 20 avril est la Journée du label national du Vietnam, en vertu d’une décision du gouvernement datée de 2008. Malgré les impacts du COVID-19, les entreprises du pays ont su surmonter les difficultés, contribuant au redressement économique et à la promotion du label national dans l’arène internationale.

Cette année, le thème de la Journée du label national du Vietnam était "Le label national se met au vert". Dans le contexte où le marché mondial de la consommation change très rapidement, la demande en marchandises de qualité augmente. Actuellement, les critères de choix de produits importés de nombreux pays varient et s’ils prennent en considération l’image de marque, le label vert et durable prend dorénavant plus d’importance.

Aux fils des ans, le label national du Vietnam n'a cessé d'augmenter sa valeur et son classement à l’étranger. Photo : VNA/CVN

Le label national du Vietnam en 2022 continue d'augmenter en valeur et se classe parmi les 100 valeurs de label national les plus forts au monde. La principale organisation indépendante de conseil en stratégie et en évaluation de label au monde - Brand Finance - a annoncé en septembre 2022 son rapport d'évaluation des labels nationaux du Vietnam et les 50 meilleures entreprises avec la plus grande valeur de label au Vietnam. Brand Finance, basée à Londres, au Royaume-Unis, effectue chaque année des évaluations de 70.000 labels à travers le monde.

En termes de taux de croissance de la valeur du label national, le Vietnam continue d'être évalué positivement dans la construction et le développement d'un label national mondial et c’est le label national avec le taux de croissance le plus fort, estimé à 74% sur la période 2019-2022. Concrètement, si en 2019, la valeur du label national du Vietnam n'était évaluée qu'à 274 milliards d'USD par Brand Finance, en 2020. Il est de 319 milliards d'USD, en hausse de 29%, en 2021 de 388 milliards d'USD, en hausse de 21%, et en 2022 c'est déjà 431 milliards de dollars, en hausse de 11%.

En termes de classements, malgré les conséquences de la pandémie de COVID-19, les conflits géopolitiques en cours et l'instabilité dans le monde, de nombreux pays n'ont pas maintenu le classement de leur label national, mais selon Brand Finance Vietnam, le label vietnamien se maintient et continue d’être valorisé dans le Top 100 des labels nationaux dans le monde. Plus précisément, si en 2019, le Vietnam était classé 42e, en 2020 il est monté de 9 places pour atteindre la 33e place, en 2021 il s'est maintenu à la 33e place et en 2022 il a gagné une place.

Clé de la compétitivité à l’étranger

Le fait d’avoir des produits vendus sous un label national constitue un plus pour les entreprises. Ainsi, cette distinction augmente leur prestige et constitue un véritable "passeport" pour être compétitifs sur les marchés étrangers.

Plus leurs marques sont connues à l’international, plus les entreprises sont puissantes. Photo : VNA/CVN

Avec le soutien du Programme d’élaboration et d’attribution du label national du Vietnam" (Vietnam Value), de nombreuses entreprises ont pris conscience de l’importance de bénéficier de ce titre en tant que clé pour augmenter la valeur ainsi que le prestige de leurs produits. Le pays compte de nombreux produits frappés du label Vietnam Value, connus à l’international et dont la valeur de marque va croissante. On peut citer Viettel (Groupe de télécommunications de l’armée), THACO (Compagnie par actions de l’automobile de Truong Hai), TH True Milk (Compagnie par actions de produits laitiers TH), Vinfast (Compagnie de l’industrie automobile de Vingroup)…

Il était difficile de créer un label national, mais encore plus difficile de la renforcer et de la protéger sur le marché. Ce sont les entreprises qui jouent un rôle majeur dans l’élaboration et la promotion du label national. Elles doivent avoir de la détermination, des aspirations, de la passion et de la créativité dans cette mission de longue haleine. Grâce aux accords de libre-échange qu’il a signés, le Vietnam bénéficie de grandes opportunités d’exportation. Ses produits peuvent aujourd’hui être connus et vendus largement dans le monde, en particulier en Europe. Mais les entreprises exportatrices doivent être conscientes de la nécessité de protéger leurs labels.

Dans les pays avec lequel le Vietnam a signé des accords de libre-échange, s’inscrire à la protection de la propriété intellectuelle s’avère nécessaire. Les entreprises doivent parallèlement penser à recourir à des avocats pour surveiller les atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits d’auteur, afin d’agir à temps et prendre les mesures nécessaires en cas de violations.

Facteur d’engagement

Le label national est le premier facteur d’engagement et de cohérence, et reste plus que jamais au cœur de la compétitivité des entreprises. Il est essentiel de savoir mesurer et piloter la création de valeur qu’elle peut engendrer. Actuellement, le fait d’avoir des produits vendus sous le label national est l’objectif de nombreuses entreprises. Le label national n’est pas simplement une marque, mais une base pour que les sociétés vietnamiennes soient choisies par les importateurs étrangers. Il deviendra une passerelle pour que les entreprises nationales pénètrent vite les marchés étrangers, sans devoir recourir à des intermédiaires pour exporter leurs produits sous une autre marque. Autrement dit, elles peuvent vendre directement leurs marchandises grâce à une marque reconnue et déposée.

Ces deux dernières années, avec de nombreuses difficultés et défis causés par l'épidémie de COVID-19, accompagnés de conflits économiques et géopolitiques de certains pays et territoires du monde, la créativité inhérente a aidé les produits et entreprises vietnamiens à élever leur position, à affirmer leur valeur et leur qualité sur les marchés nationaux et étrangers. Pour conquérir des marchés "difficiles", les entreprises doivent prêter attention à l'enregistrement de la protection des droits de propriété intellectuelle liés aux produits à l'étranger, mener régulièrement des activités de recherche et développement de produits pour répondre aux exigences de qualité, coopérer avec des entreprises de distribution étrangères pour exporter des marchandises vietnamiennes. L’objectif est d’avoir plus de 1.000 produits répondant aux normes de label national en 2030, affirmant ainsi la qualité des marchandises et des services du Vietnam.

Les efforts de chaque entreprise contribuent à l’édification d’un Vietnam puissant et prospère. -CVN/VNA