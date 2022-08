Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le Plan d’aménagement de l’espace marin national est en élaboration dans le but de développer rapidement et durablement des clusters de filières économiques maritimes pour créer des pôles d’économie maritime puissants du pays d'ici 2030.



Avec la Décision n° 892/QD-TTg du 26 juillet 2022, le Premier ministre a approuvé le Projet de développement de clusters de filières économiques maritimes associé à la construction de pôles d’économie maritime puissants à l'horizon 2030.



Le projet insiste sur la nécessité de développer des clusters de filières économiques maritimes sur la base de la valorisation des atouts de chaque zone maritime et espace côtier, d’utiliser de façon efficace des moyens et ressources marines parallèlement à la protection de l'environnement, des écosystèmes marins, de la conservation du patrimoine naturel, culturel et historique, tout en consolidant et renforçant la défense et la sécurité des zones maritimes et insulaires…



Le projet définit des objectifs spécifiques, notamment s'efforcer de former environ sept clusters de filières économiques maritimes d'ici 2030, développer trois ou quatre pôles d’économie maritime de premier rang en Asie du Sud-Est…

Photo d'illustration: VNA





Selon le projet, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement est chargé d'assumer la responsabilité principale et de coordonner l'intégration de la mise en œuvre du projet dans le Plan d’aménagement de l’espace marin national et d’autres programmes et politiques liés à la mer.



Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a envoyé le projet du Plan d’aménagement de l'espace marin national aux organes concernés pour solliciter leurs avis et idées. Il synthèse actuellement les avis et idées recueillis pour finaliser le projet du Plan. -VNA