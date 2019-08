L’ambassadeur du Vietnam au Mexique et chargé du Belize, Nguyen Hoai Duong (gauche) et le gouverneur général du Belize, Colville Norbert Young. Photo: VNA



Mexico (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Mexique et chargé du Belize, Nguyen Hoai Duong, a présenté le 12 août à la capitale de Belmopan, ses lettres de créances au gouverneur général du Belize, Colville Norbert Young.

Le diplomate vietnamien a transmis au gouverneur les salutations du secrétaire général et président Nguyen Phu Trong et souhaité un développement substantiel et durable des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Colville Norbert Young a souhaité une bonne santé pour le leader du Parti communiste du Vietnam. Il a partagé les pertes du peuple vietnamien et exprimé son admiration pour la lutte pour l’indépendance nationale du peuple vietnamien dans la passé et pour ses réalisations obtenues dans le développement socioéconomique dans la paix.

Le même jour, Nguyen Hoai Duong est allé saluer le Premier ministre Dean Barrow qui a précisé que le Belize souhaitait apprendre des expériences de développement du Vietnam, notamment dans la réduction de la pauvreté et le bien-être social. Dean Barrow a également souhaité intensifier la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme, l’aquaculture.

Auparavant, le diplomate vietnamien a eu une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, Wilfred Peter, qui a félicité le Vietnam pour ses réalisations dans la diplomatie et s’est déclaré convaincu que le pays assumerait avec succès la position de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021.

A propos des différends en Mer Orientale, il a exprimé le soutien complet au point de vue du Vietnam de maintenir la paix, la stabilité, la liberté de la navigation, le respect du droit dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le respect des droits et intérêts légitimes des pays côtiers, dont le Vietnam.

Nguyen Hoai Duong a proposé le chef de la diplomatie et des responsables du ministère des Affaires étrangères à effectuer une visite au Vietnam pour discuter du renforcement des relations bilatérales. -VNA