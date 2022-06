Tourisme maritime. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'économie bleue joue un rôle important dans le développement socio-économique du Vietnam. L'un des défis pour la gestion des océans consiste à promouvoir les avantages de développement durable du secteur maritime.



La mise en place de politiques et de réglementations appropriées contribuera à promouvoir les potentiels inexploités dans le développement de l'économie maritime au Vietnam.



Le Dr Ta Dinh Thi, vice-président de la Commission des Sciences, des Technologies et de l’Environnement de l’Assemblée nationale, ex-chef de l’Administration nationale de la Mer et des Îles, a indiqué les défis pour le développement de l’économie bleue du pays tels que dégradation des écosystèmes et de la biodiversité marine, la pollution grave dans certaines zones côtières, la pollution des déchets plastiques, le faible potentiel en sciences et technologies marines, le manque de ressources humaines en matière de production d'équipements au service du développement de l’économie maritime.



Mais à côté de ses difficultés, l'économie bleue du Vietnam a aussi de très nombreuses opportunités de développement.



Le Vietnam possède en effet plus de 3.260 km de côtes. Sa surface maritime est le triple de sa superficie terrestre et la moitié de sa population vit le long du littoral. Ses eaux territoriales sont traversées par une les lignes maritimes les plus importantes et les plus animées au monde, des atouts éminemment favorables au développement d’une économie maritime.



Selon Luu Anh Duc, directeur adjoint du Département des sciences et de la coopération internationale, de l’Administration nationale de la Mer et des Îles, la tendance à développer l'économie bleue dans le monde contribue à promouvoir le développement commun des pays, dont le Vietnam.



Le monde considère le XXIe siècle comme le siècle de l'océan avec une nouvelle approche, qui met l'accent sur les éléments de développement économique durable et de protection de l'environnement afin de promouvoir le développement socio-économique, tout en s'adaptant mieux au changement climatique à l'échelle mondiale.

Sur la base des expériences mondiales dans le développement de l'économie bleue et de la nécessité d'un développement durable de l'économie maritime nationale, le Vietnam a publié la résolution N°36-NQ/TW en date du 22 octobre 2018 sur la Stratégie de développement durable de l’économie maritime jusqu’en 2030 avec vision d'ici 2045.



La résolution affirme le développement durable de l'économie maritime sur la base de la croissance verte, de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes marins ; de la garantie de la conformité entre écosystèmes économiques et naturels, entre la conservation et le développement, entre les intérêts des localités littorales et de celles dépourvues de façade maritime ; de la restructuration des secteurs et des domaines en vue d'améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité ; de la promotion des potentiels et des atouts de la mer, créant un moteur pour le développement économique du pays...



La résolution énonce également clairement l'objectif d'un développement économique maritime durable d'ici 2030, avec les secteurs économiques maritimes contribuant à environ 10 % du PIB du pays. Les 28 villes et provinces côtières contribueront à 65-70% du PIB du pays.



Lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), le Vietnam s’était engagé à réduire ses émissions nettes à zéro d'ici 2050 et ses émissions de méthane de 30 % d'ici 2030. Le Vietnam vise un développement socio-économique vert et durable.



Le prof. associé-docteur Nguyên Chu Hôi, vice-président de l'Association de la pêche du Vietnam, a déclaré que pour développer l'économie bleue, il fallait poursuivre les réformes institutionnelles, la gestion unifiée du développement économique maritime entre ministères, secteurs, agences de gestion centrales et locales, renforcer la construction d'un système d'informations sur les ressources naturelles, l'environnement et l'économie maritime. -VNA

